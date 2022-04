Broletto, multe pagate e poi rimborsate: indaga la Procura

(red.) La Procura di Brescia ha acceso un faro su una vicenda di multe pagate, annullate e rimborsate alla Provincia di Brescia.

Nel fascicolo, secondo quanto riferito da Il Giornale di Brescia, non risultano indagati e l’ipotesi di reato sarebbe quella di peculato ed abuso d’ufficio. I carabinieri hanno sequestrato documentazione nei locali del Broletto e in alcuni sedi distaccate.

Si tratterebbe di un numero limitato di verbali comminati ad un dipendente per alcune multe stradali e accessi in ztl, regolarmente pagati all’inizio ma poi, secondo una procedura che viene definita “poco chiara”, annullate e quindi rimborsate.

In Broletto, al momento, bocche cucite sull’indagine in corso.