Guerra in Ucraina, Ferrari: “Le proposte di pace degli studenti una speranza per il futuro”

(red.) Un plauso agli studenti bresciani da parte del consigliere provinciale Filippo Ferrari, delegato a seguire l’istruzione del nostro territorio, per le proposte presentate in seguito all’attacco russo dell’Ucraina. “Ho appreso con interesse le iniziative partite dagli studenti dei nostri istituti scolastici. Non solo è bello vedere come le nuove generazioni, cresciute nei valori di libertà e pace, siano così sensibili verso le famiglie ucraine, in questo terribile periodo per tutta l’Europa, ma anche perché, attraverso questa sensibilità, si fanno promotori di iniziative e di proposte concrete. Certamente mi confronterò con gli enti preposti all’accoglienza per valutare la possibilità che anche le strutture a nostra disposizione possano essere trasformate in un luogo sicuro per la popolazione ucraina. Voglio ringraziare i ragazzi che si sono impegnati e si stanno impegnando per difendere la libertà e la democrazia e per aver dimostrato amore, disponibilità e attenzione per chi è in difficoltà.”