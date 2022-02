Assunzioni nella PA, nuova procedura con “elenchi di idonei”

(red.) La Provincia di Brescia, quale “Casa dei Comuni”, ha attivato una nuova procedura snella e pratica per le assunzioni negli Enti Locali del proprio territorio: con la conversione in legge del “Decreto reclutamento” sono autorizzate, infatti, selezioni uniche per la formazione di elenchi di idonei all’assunzione nei ruoli dell’amministrazione delle PA Locali. Si tratta di una modalità di selezione alternativa al concorso pubblico per coprire i posti vacanti nelle Pubbliche Amministrazioni.

Secondo quanto previsto dalla norma, le PA locali possono ora utilizzare questa nuova modalità di reclutamento del personale basata su elenchi di idonei, definiti in seguito a selezioni svolte in forma aggregata, da cui attingere. Le assunzioni vengono fatte dai singoli enti locali previo interpello riservato agli idonei selezionati, sottoponendoli ad una veloce ulteriore prova selettiva. Questa procedura può essere utilizzata anche in assenza di un fabbisogno di personale, per assumere personale sia a tempo indeterminato che a tempo determinato.

La novità di questa procedura avviata dalla Provincia di Brescia risiede nel fatto che tutti i Comuni bresciani potranno attingere agli elenchi di idonei formati a seguito degli avvisi pubblicati dalla Provincia di Brescia: ad oggi 21 Comuni hanno già sottoscritto l’accordo, ma molti altri stanno chiedendo informazioni per aderire.

Importante è anche la possibilità di assumere velocemente, tramite gli elenchi di idonei, il personale indispensabile per la gestione dei progetti finanzianti dal PNRR: lo strumento, infatti, consente alle amministrazioni locali di disporre un “parco” di idonei, al quale attingere al momento giusto, sulla base delle necessità derivate dall’approvazione di progetti del PNRR.

Sono numerose in questi giorni le Amministrazioni provinciali e locali di tutta Italia che stanno chiedendo informazioni sui dettagli della procedura costruita dalla Provincia di Brescia, per valutare l’opportunità di replicarla nei propri territori, dato che le potenzialità dello strumento sono rilevanti, soprattutto per i Comuni che possono approfittare di una procedura già avviata e quasi pronta per l’utilizzo.

La Provincia ha già pubblicato due avvisi per la formazione di elenchi di idonei: ci sarà tempo fino a lunedì 21 febbraio per aderire al bando dedicato alla selezione di personale amministrativo categoria “C”, mentre il bando per la selezione di personale tecnico di categoria “C” scadrà lunedì 14 marzo. Inoltre, venerdì 18 febbraio verrà pubblicato il terzo bando, rivolto alla selezione di personale tecnico di categoria “D”.

Gli elenchi avranno una durata di tre anni e saranno aggiornati annualmente, per i successivi due anni, a seguito di specifico avviso.

La Provincia di Brescia ed i Comuni bresciani potranno quindi effettuare assunzioni a tempo indeterminato o anche determinato, con questa nuova procedura semplificata, che prevede solo un interpello ed una prova selettiva, circoscritta soltanto a quelle persone già inserite nell’elenco che si dichiarino disponibili all’assunzione.

Gli idonei selezionati con questa procedura restano iscritti nell’elenco sino alla data della loro assunzione a tempo indeterminato in qualsiasi ente che vi abbia attinto; l’assunzione, invece, a tempo determinato non comporterà estromissione dall’elenco.