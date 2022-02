Provincia di Brescia e Regione a Palazzo Bargnani, futura sede del Marenzio

(red.) Nel pomeriggio di giovedì 3 febbraio, il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, il Consigliere delegato all’Istruzione, Filippo Ferrari, insieme al Presidente e al Direttore del Conservatorio Marenzio, Giammatteo Rizzonelli e Alberto Baldrighi, hanno ricevuto nella sede di Corso Matteotti l’Assessore all’Autonomia e alla Cultura di Regione Lombardia, Stefano Bruno Galli, per effettuare il sopralluogo a Palazzo Bargnani, futura sede del Conservatorio Luca Marenzio.

L’incontro si è improntato sull’ipotesi di una proficua collaborazione tra gli Enti, con l’obiettivo di costruire sinergie per lo sviluppo del progetto del conservatorio, che, oltre a diventare un importante polo per gli studenti e centro di ricerca, offrirà nuove opportunità di valorizzazione del patrimonio musicale locale.