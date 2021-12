Provincia: elezioni pari, la maggioranza resta al centrosinistra

(red.) E’ finito con un pareggio il voto per l’elezione del nuovo consiglio provinciale che s’è svolto nella giornata di questo sabato 18 dicembre 2021. Otto i consiglieri eletti per la lista di centrodestra, altrettanti per quella di centrosinistra. I seggi sono stati chiusi alle 20 al Cfp Zanardelli di via Gamba e ha partecipato il 76,84% degli aventi diritto. Il voto del presidente Samuele Alghisi, che sarà decisivo nel consiglio, mantiene quindi in Provincia una maggioranza di centrosinistra.

LISTA “CENTRODESTRA IN PROVINCIA”

(Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia)

FONTANA PAOLO

MANNATRIZIO DANIELE

TACCONI MASSIMO

SISTI ROBERTA

LOVO GAGLIARDI CATERINA

NATALI GIANPAOLO

BERTAGNA ALBERTO

ZOBBIO GIACOMO

LISTA “TERRITORIO BENE COMUNE”

(Pd, Italia Viva a Sinistra Italiana e liste civiche)

GALPERTI GUIDO

FERRARI FILIPPO

APOSTOLI MARCO

BONDIO ROBERTO

VIZZARDI MASSIMO

SCAGLIA DILETTA

BAZZANI ANTONIO

BRESSANELLI GIANPIERO