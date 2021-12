Consiglio da rinnovare, urne aperte in Broletto

(red.) Ha votato alle 8,30 il presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, chiamato alle urne, questo sabato 18 dicembre, per il rinnovo del Consiglio in Broletto.

A fronteggiarsi due sole liste, quella del centrodestra e del centrosinistra: a scegliere i nuovi rappresentanti in Broletto i sindaci ed i consiglieri comunali, con un voto ponderato, ovvero il cui “peso” varia a seconda del numero di abitanti.

Alle urne, aperte dalle 8 alle 20 al al Cfp Zanardelli in via Gamba, si aggiungono i voti domiciliari per chi è malato o in quarantena: una decina le richiesta presentate.

Nelle elezioni di metà mandato non viene eletto il presidente: l’attuale, Alghisi, resterà in carica ancora un anno, ma verranno rinnovati (o confermati) 16 posti da consigliere. Per votare cinque le schede a disposizione, distinte per colore: azzurro, arancione, grigio, rosso, viola, in base alle cinque fasce demografiche su cui è calcolato l’indice di ponderazione.

Come funziona? Ad esempio, il voto di un consigliere in Loggia vale 485 voti ponderati, quello di un amministratore di un paese sotto i 3mila abitanti 12. Su 32 candidati, nove sono consiglieri uscenti: tre nel centrodestra (Nicoletta Benedetti, Massimo Tacconi e Mariateresa Vivaldini) e sei nel centrosinistra (Marco Apostoli, Antonio Bazzani, Gianpiero Bressanelli, Filippo Ferrari, Guido Galperti, Diletta Scaglia). Per Forza Italia il candidato è il coordinatore cittadino Paolo Fontana, per la Lega ci sono in lizza il segretario provinciale Alberto Bertagna, Roberta Sisti (sindaco di Torbole) e Giacomo Zobbio. Fratelli d’Italia candida invece Gianpaolo Natali e Daniele Mannatrizio. Nel centrosinistra sono anche candidati il sindaco di Ospitaletto Gianluca Cominassi, Massimo Vizzardi, Daniela Edalini(Italia Viva), Roberto Bondio, assessore a Gardone Val Trompia.