Edilizia scolastica, 90 milioni per gli istituti superiori bresciani

(red.) Ventotto più 62 milioni. Sono 90 i milioni di euro a disposizione della Provincia di Brescia per il quadriennio scolastico 2021-2023, finalizzato ad interventi di riqualificazione degli edifici di edilizia scolastica.

Alcuni lavori sono già iniziati, altri prenderanno il via a breve, come illustrato nella relazione del consigliere delegato all’edilizia scolastica Filippo Ferrari, giunto alla fine del suo mandato, in vista delle prossime elezioni in Broletto, in programma a dicembre.

Se i fondi ci sono resta il nodo dei costi delle materie prime e dei ritardi negli approvvigionamenti che non consentono una programmazione Le risorse ci sono, resta il problema dei prezzi dei materiali saliti alle stelle e dei ritardi che impediscono una programmazione degli interventi, di solito effettuati nelle scuole durante la pausa estiva.

Per quanto riguarda gli interventi già effettuati nel 2021, questi hanno riguardato gli ampliamenti dell’Ita Pastori di Brescia (2,2 milioni), l’Iis Cossali di Orzinuovi (1,3 milioni), l’IIs Bazoli-Polo di Desenzano (1,2 milioni), e la palestra del liceo Leonardo (1,2 milioni).

Nel 2022 verranno effettuati interventi antisismici e di messa in sicurezza al liceo De Andrè ( 760 mila euro), al liceo Leonardo (2,1 milioni), all’Itis Lunardi 1mln), all’Ipsar Mantegna (600 mila euro), all’Iis Fortuny (900 mila).

Attualmente sono in corso ampliamenti agli Iis Antonietti di Iseo (1,3 mln di euro), Einaudi di Chiari (2 mln e 50mila euro), Golgi di Breno (2,6 mln di euro), Gigli di Rovato (1,9 mln di eruo), all’Ipssar De Medici di Desenzano (1mln e 540mila euro), e cantieri per le palestre del liceo Calini e del De André a Brescia oltre che del Marzoli di Palazzolo.

A breve inizieranno i lavori al liceo musicale di Darfo, all’Iis Pascal di Verolanuova, all’Iis Perlasca di Idro.

Ventotto gli interventi per l’adeguamento degli impianti antincendio, per un valore, ciascuno, dai 50 ai 180mila euro.

Un’altra voce di spesa riguarda poi il riscaldamento degli edifici, che, nel 2021 ammonta a 4,2 milioni. Altre spese sono state sostenute o messe a bilancio per l’emergenza Covid: si tratta di lavori di adeguamento impianti e corpi illuminanti, delle aule, dei parcheggi, delle coperture e dei serramenti. E ancora: affitti di locali e relative spese di conduzione, noleggi di strutture modulari temporanee a uso didattico e lavori di cosiddetta “Edilizia leggera”. Tra le spese a bilancio e sostenute anche interventi di prevenzione della legionella (500mila euro).