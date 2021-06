2 giugno, a Brescia la festa della Repubblica nel cortile del Broletto

(red.) Sarà il cortile di Palazzo Broletto a Brescia, mercoledì 2 giugno, a ospitare la cerimonia per il 75° anniversario della proclamazione della Repubblica. E per l’occasione, visto che si tratta del primo appuntamento pubblico dopo la pandemia, la celebrazione sarà dedicata anche al personale sanitario. Sono stati invitati a partecipare tutti gli insigniti dell’Ordine “Al merito della Repubblica italiana” che riceveranno una pergamena.

Altre sei medaglie d’onore saranno consegnate ai familiari dei deportati nei lager. L’intera cerimonia inizierà alle 9,45 in piazza Loggia per deporre una corona di fiori alla stele. In seguito, nel cortile del palazzo Broletto, dalle 10,30 sarà letto il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi gli interventi delle istituzioni. Infine, la consegna delle onorificenze.