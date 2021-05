Estate sicura, prefettura di Brescia chiede ai sindaci i loro programmi

(red.) In queste ore intorno a martedì 11 maggio la prefettura di Brescia ha scritto una lettera, di cui dà notizia il Giornale di Brescia, a tutti i sindaci della provincia chiedendo che entro il 15 maggio mandino un programma degli eventi e delle feste che sono in previsione durante la stagione estiva e che richiederanno diverso pubblico partecipante. L’obiettivo è quello di consentire alla questura di valutare l’ordine pubblico dei vari appuntamenti.

In particolare, verificare la capienza dei luoghi teatro delle manifestazioni per evitare le situazioni di contagio, ma anche per garantire il transito dei mezzi di soccorso. Tuttavia, diversi sindaci in provincia sono ancora in attesa di capire le eventuali nuove riaperture e quindi solo in queste settimane stanno lavorando ad eventuali calendari per la stagione estiva.