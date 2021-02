Castella 3, Comuni contrari uniti si rivolgono alla Provincia

(red.) Da una parte la società Garda Uno che ha presentato alla Provincia di Brescia il progetto della richiamata Castella 3 per essere identica, di fatto, a quella per la quale era stata chiesta la realizzazione, ma bocciata dal Consiglio di Stato. Dall’altra ci sono una serie di Comuni che continuano a ribadire di non volere un sito di smaltimento di rifiuti.

Ieri, martedì 2 febbraio, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dei Comuni di Rezzato, Brescia, Borgosatollo e Castenedolo per un documento condiviso. E in questo senso si inserisce anche l’opposizione alla maxi richiesta di risarcimento lievitata a 47 milioni di euro da parte di Garda Uno nei confronti di Rezzato.

L’obiettivo della società è di realizzare un sito dove smaltire 905 mila metri cubi di rifiuti, ma gli enti locali chiedono al Broletto di dare una risposta. Tanto che a Rezzato è stata istituita la cabina di regia e si intende organizzare un incontro con la Provincia. Broletto che, tra l’altro, ha il 10% di quote di Garda Uno.