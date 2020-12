La notte della Tangenziale, collaudato il ponte sull’autostrada

(red.) Durante le attività ispettive che la Provincia di Brescia ha condotto con l’Università degli Studi di Brescia sulla salute dei ponti nel territorio bresciano, sono stati individuati segni di degrado al ponte all’altezza dello svincolo della Tangenziale Sud per il casello autostradale di Brescia Centro. Dopo due anni di lavori, venerdì notte è stato collaudato il ponte della Tangenziale Sud e dalle 6 di oggi, sabato 19 dicembre, viene riaperta la viabilità . Il collaudo è effettuato dal prof. Giuliani di UniBs.

“Sono molto soddisfatto per la conclusione dei lavori – commenta il consigliere con delega ai Lavori Pubblici, Andrea Ratti – che dimostrano l’impegno del nostro ente per garantire la sicurezza degli utenti sulla strada. Siamo stati i primi in Italia, in collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia, a condurre uno studio sulla salute dei 450 tra ponti e viadotti bresciani.