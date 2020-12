Cantieri nelle scuole bresciane, maxi investimento di 46 milioni

(red.) Le scuole superiori bresciane di competenza della Provincia si avviano verso un piano di investimenti a livello di strutture come non si era mai visto prima. E’ stato annunciato e presentato ieri, venerdì 18 dicembre, dal consigliere delegato di palazzo Broletto Filippo Ferrari. Alcuni interventi, per 23 milioni di euro, sono già in corso in città, soprattutto sulle palestre e ambiti sportivi, tra il Calini, il Leonardo e il De André.

Ma a questi si aggiungeranno altri 46 milioni di euro, di cui 39 (17 nel 2021 e 22 nel 2022) dallo Stato e 7 milioni da Provincia e Comuni interessati per una serie di altri cantieri su un totale di 32 istituti. Gli interventi, che saranno inseriti nel triennale delle opere pubbliche, partiranno dal Beretta di Gardone Valtrompia e prevedono l’ampliamento, l’adeguamento antisismico e l’efficienza energetica.

E’ chiaro che si lavorerà soprattutto in estate e potrebbero essere necessari dei trasferimenti di studenti in altre sedi per consentire di ultimare i lavori.