Nuovo lockdown, protesta dei lavoratori dello spettacolo con bauli vuoti

(red.) Prima è stato il turno dei sindaci bresciani che si opponevano al nuovo lockdown disposto anche per la Lombardia in zona rossa, poi è arrivato il momento dei lavoratori dello spettacolo. Quella di ieri, giovedì 5 novembre, è stata una giornata che ha visto al centro la prefettura nel raccogliere le rivendicazioni in quanto organismo rappresentante del Governo sul territorio. E ieri pomeriggio i lavoratori del mondo dello spettacolo sono scesi in piazza manifestando con i bauli vuoti – come fatto in diverse parti d’Italia – insieme a un gioco di luci rosse con cui hanno animato piazza Paolo VI.

Infatti, dopo uno degli ultimi decreti del presidente del Consiglio, quello dello scorso 24 ottobre, di nuovo i teatri, i cinema e le sale da ballo hanno dovuto chiudere i battenti a causa della recrudescenza di questa seconda ondata della pandemia da Covid-19. Un settore che era già stato fermato pienamente la scorsa primavera e che dalla fine di ottobre è stato costretto di nuovo a fermarsi. Insieme alla forma di protesta, una delegazione è stata ricevuta in prefettura per consegnare una lettera al capo di gabinetto Stefano Simeone e inoltrarla al ministro alla Cultura Dario Franceschini.

“Certezze per pensare di avere un nuovo domani, una regolamentazione delle decine di contratti esistenti per il comparto, un reddito che garantisca una sopravvivenza dignitosa per tutti e l’istituzione di un tavolo interministeriale insieme ai sindacati per un miglioramento delle condizioni di lavoro” si legge nella missiva firmata da Bulls, nata lo scorso maggio proprio a questa di questa situazione, contenente le rivendicazioni del settore.