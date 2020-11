Montichiari, impianto rifiuti chiede a Provincia di spostarsi da Brescia

(red.) Sarebbe un impianto e non una discarica. Così come tratterebbe rifiuti non pericolosi e destinati al riciclo. Ma a Vighizzolo di Montichiari, nella bassa bresciana, è comunque tornata la preoccupazione per il rischio di trovarsi un nuovo macchinario in un’area tra le più piene di cave di rifiuti e discariche in tutta Europa. Dell’impianto che potrebbe arrivare dà notizia il Giornale di Brescia segnalando come si tratterebbe di un sistema su un’area da oltre 100 mila metri quadrati nella cava dell’Ate 43 e dove recuperare fino a 300 mila tonnellate di rifiuti all’anno.

La richiesta alla Provincia di Brescia è stata avanzata dalla società titolare Recupera Srl che di fatto la trasferirebbe dall’attuale città di Brescia (dove sul posto è stato approvato il piano di progetto del Parco delle Cave) verso Montichiari. Tuttavia, al momento il Broletto è chiamato a verificare se il progetto richieda una valutazione d’impatto ambientale. Nel frattempo le associazioni ambientaliste stanno già avendo i primi timori, anche perché il traffico sul posto porterebbe al momento fino a 80 mezzi ogni giorno per stoccare i rifiuti inerti.

Si parla di scarti da demolizione e costruzione, bitume, catrame, materiali da bonifiche, sabbia e altro da lavorare e rendere in agglomerati da riutilizzare. In ogni caso, anche se l’impresa ricevesse il via libera potrebbe lavorare sul posto solo fino al 2023 quando scade l’autorizzazione di cava prima di procedere con il recupero ambientale.