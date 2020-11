Nuovo dpcm, proposta da Brescia: locali aperti fino alle 23 in settimana

(red.) La loro proposta è stata in realtà superata dal nuovo decreto del presidente del Consiglio (dpcm) firmato nella notte di martedì 3 novembre dal premier Conte e che di fatto rende la Lombardia una zona rossa, con tutte le conseguenze del caso. A partire dalla serrata di bar, pub, ristoranti, pasticcerie e gelaterie che dovranno restare chiusi al pubblico e potranno svolgere solo servizio d’asporto e a domicilio. Ma quella presentata ieri, martedì, nel bresciano, resta comunque un’idea da poter proporre al momento in cui si potrà riaprire dopo il nuovo lockdown.

Il tema è stato oggetto del confronto in video conferenza con la prefettura di Brescia sul lancio di “Dietro di Noi” che riunisce 1.800 commercianti. La proposta è quella di tenere aperti i locali bresciani dalle 5 alle 23 dal lunedì al venerdì, con il sabato, domenica e festivi fino alle 18 come prevede il decreto. Un allungamento degli orari, durante la settimana, che secondo gli stessi commercianti consentirebbe di recuperare il 60% del danno economico a fronte del 75% di fatturato al momento perso.

E gli stessi commercianti, sottolineando di voler rispettare le disposizioni del massimo di quattro clienti ai tavoli e zero eventi, dicono che per Brescia l’interesse maggiore è per quanti stanno fuori casa più tardi la sera in settimana che non nei weekend. Da questo si svilupperà un documento che sarà presentato agli organi di governo competenti.