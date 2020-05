Decreto Rilancio, “ora i comuni bresciani salveranno il bilancio”

(red.) Il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, esprime soddisfazione per la manovra del Governo, destinata ai territori più colpiti dall’emergenza COVID.

“Grazie anche all’impegno del sindaco Del Bono – ha dichiarato- Brescia è divenuta la città capofila in rappresentanza di tutte le Province della Lombardia Orientale, che hanno pagato un conto drammatico in termini di morti e di contagi. Ora i comuni di queste zone hanno bisogno di ripartire e per farlo sono necessarie risorse importanti”.

Alghisi sottolinea come questi fondi permetteranno ai sindaci di riuscire a salvare il bilancio, in una situazione critica, nella quale le entrate tributarie hanno registrato un fortissimo calo.

“Il nostro territorio potrà continuare a garantire servizi, contributi e soprattutto, come dicevo, sarà possibile per molti comuni chiudere il bilancio. Siamo di fronte a una “economia reale e concreta”, a risorse che potranno essere spese liberamente, che permetteranno agli Enti Locali di continuare a offrire misure di contrasto alla crisi, agevolando le attività locali, il rafforzamento dei servizi e quindi la ripresa economica”.