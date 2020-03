Coronavirus, “sindaci non siete lasciati soli”

(red.) Il Presidente della Provincia di Brescia, Samuele Alghisi, raccogliendo le istanze che giungono dal territorio, interviene in merito alle dichiarazioni dei sindaci bresciani, che si sentono “lasciati soli” in questi giorni di emergenza sanitaria.

“Capisco il disorientamento dei sindaci – ha dichiarato Alghisi – soprattutto di quelli dei piccoli Comuni, paesi nei quali la figura del primo cittadino è un punto di riferimento fondamentale, al quale tutti si rivolgono per ogni esigenza, a maggior ragione in questo periodo di grande preoccupazione legata al diffondersi del coronavirus. Di fronte a questa emergenza, il sindaco deve essere in grado di fornire risposte adeguate”.

Il Presidente Alghisi, nel sottolineare la collaborazione con il sindaco del Comune Capoluogo, il grande lavoro di ATS, di Regione Lombardia, della Prefettura e di tutti gli Organi che, in sinergia, stanno lavorando per contenere l’emergenza, dichiara: “Il grande lavoro a cui è chiamata ATS può rallentare la comunicazione con le Istituzioni locali, ma un canale diretto di conoscenza con i sindaci è fondamentale per tenerli aggiornati sulla situazione dei contagi, non solo affinché il Sindaco possa informare i cittadini, ma anche per prendere provvedimenti utili al contenimento del contagio”.

Il Presidente, nel ringraziare a nome di tutta la Provincia, gli operatori sanitari e quanti sono in prima linea nel combattere questa epidemia, si rivolge direttamente ai sindaci e alle comunità: “Il mio cordoglio va a tutte le famiglie che hanno perso un proprio caro e la mia vicinanza a tutte le collettività che stanno affrontando questa emergenza. Sono certamente giorni difficili, siamo di fronte a un’emergenza sanitaria che ci vede uniti nel combattere un nemico invisibile e sconosciuto. Con la giusta preoccupazione, ma senza farci prendere dal panico, mettendo in atto tutte le precauzioni necessarie al contenimento dell’epidemia, il nostro territorio, Brescia e la Lombardia tutta, grazie all’eccellenza sanitaria e al grande senso civico delle nostre collettività, sapranno affrontare e superare questo incerto periodo”.