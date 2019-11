Bello questo lunedì mattina con Venere e Giove che danzano all’ascendente in Sagittario, in attesa che il Sole lasci lo Scorpione per migrare anch’esso in Sagittario, a partire da venerdi 22 novembre alle h. 16. Marte giungerà in Scorpione al mattino presto di martedì 19, mentre Urano si troverà sui primi gradi del Toro. Monito a giudare con prudenza, con attenzione, onde evitare rischi di incidenti. La nuova posizione di Marte non fvorisce l’andamento dei Mercati, con peggioramenti prevedibili prima di fine anno. Anche Mercurio si trova in Scorpione ormai da molte settimane, si parlerà di petrolio, di pensioni e contributi, con nuovi progetti di tagli e nuove impostazioni. Domenica intorno all’ora di pranzo, la Luna si congiungerà a Marte in Scorpione e insieme si opporranno a Urano in Toro; possibili notizie improvvise con stupore da parte nostra!!!