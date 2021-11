Siete registi under 35? Per voi un bando per “La traviata”

(red.) Il Circuito di OperaLombardia (composto dal Teatro Grande di Brescia, dal Teatro Ponchielli di Cremona, dal Teatro Donizetti di Bergamo, dal Teatro Sociale di Como AsLiCo e dal Teatro Fraschini di Pavia), da sempre impegnato in una condivisione di progetti e produzioni in un sistema che, di stagione in stagione, consolida un approccio virtuoso ed innovativo per produrre titoli tradizionali e opere contemporanee, pubblica un bando (scaricalo qui) per la selezione di un progetto di regia, per il terzo titolo della trilogia popolare di Giuseppe Verdi: La traviata.

Il progetto – si legge in una nota – assume una rilevanza nazionale grazie al sodalizio instaurato con la Fondazione Rete Lirica delle Marche, ed internazionale, in virtù della collaborazione con Opera Europa, grazie anche al sostegno del ministero della Cultura, Regione Lombardia e Fondazione Cariplo. Il bando conferma l’indole di talent scouting nelle corde di molte attività del circuito, una missione e una tensione praticate da tutti i teatri coinvolti, al fine di dare la possibilità a giovani artisti e artiste di rivelare professionalità e creatività, abbinate ai concetti di accessibilità e sostenibilità, per mettere in scena uno dei titoli del repertorio lirico più amati.

L’opera verrà rappresentata nelle Stagioni d’Opera 2022/2023 dei Teatri di OperaLombardia e vedrà la partecipazione dei giovani cantanti, vincitori del Concorso internazionale per giovani cantanti lirici AsLiCo 2022 (la finale del concorso avrà luogo domenica 6 febbraio 2022). Il progetto creativo selezionato vedrà il debutto venerdì 2 e domenica 4 dicembre 2022, presso il Teatro Ponchielli di Cremona, seguirà poi una tournée negli altri Teatri di OperaLombardia e presso le istituzioni coinvolte nel progetto.

Il bando è rivolto ad un team creativo under35, composto da artisti e artiste maggiorenni di cittadinanza europea, che alla data del 31 dicembre 2021 non abbiano compiuto 35 anni. Il team creativo dovrà presentare il progetto di regia, scene, costumi, luci e eventuale coreografia. La partecipazione al bando è a nome del regista, che sarà responsabile e referente dell’intero team creativo (massimo 5 componenti).

I progetti pervenuti verranno selezionati da una giuria internazionale nominata da OperaLombardia che sarà resa nota sul sito www.operalombardia.org entro il 31 gennaio 2022. Durante una prima fase di valutazione, la giuria selezionerà i tre progetti finalisti che verranno resi noti il 14 marzo 2022. I tre team creativi finalisti saranno convocati per la presentazione del progetto alla giuria e per una prova pratica di lavoro con il cast che avranno luogo il 28 marzo 2022 a Cremona.

In sede di valutazione dei progetti finalisti potranno essere presentati altri eventuali materiali extra non richiesti nella domanda di partecipazione (ad esempio il modellino del progetto). Nella valutazione dei progetti di regia, la giuria considererà elemento preferenziale la sensibilità a esprimere l’attualità dell’opera, a prescindere da quali siano l’ambientazione e la collocazione temporale prescelte. I progetti di regia dovranno prevedere la possibilità di attivare iniziative di audience engagement.

Ecco il testo completo del bando.