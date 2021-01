Grande: Alessandro Trebeschi segretario artistico della Stagione d’Opera

(red.) Con l’inizio del 2021 la Fondazione del Teatro Grande di Brescia annuncia il nuovo Segretario artistico della Stagione d’Opera. Il maestro Alessandro Trebeschi entra a far parte dello staff della Fondazione, succedendo ad Andrea Cigni, recentemente nominato Sovrintendente al Teatro Ponchielli di Cremona.

Il maestro Trebeschi lavorerà fianco a fianco con Umberto Angelini, direttore artistico della Fondazione del Teatro Grande e il suo incarico si concretizzerà già nelle prossime settimane nella realizzazione di un rinnovato cartellone pensato per adeguare la proposta artistica al nuovo contesto sociale creatosi a seguito della pandemia.

Trebeschi seguirà anche la realizzazione del progetto Festa dell’Opera 2021 annunciato per i giorni 2, 3 e 4 luglio dell’anno in corso.

Alessandro Trebeschi vanta una collaborazione con la Fondazione del Teatro Grande che dura da anni, avendo seguito non solo le passate Stagioni d’Opera come Maestro collaboratore, ma anche le diverse edizioni della Festa dell’Opera, oltre a numerose rassegne musicali come Intervallo d’Estate nel 2020 e progetti esterni come Il Grande in Provincia e Grande Comunità.

Diplomatosi in pianoforte al Conservatorio Lucio Campiani di Mantova, Alessandro Trebeschi ha proseguito i propri studi presso l’Università degli Studi di Brescia laureandosi nel 2003 in Economia Politica e all’Università di Pavia dove, nel 2006, si laurea in Economia Internazionale. Da solista e camerista si è esibito in diversi Paesi europei e in Giappone come Kawai Artist, in Italia come ospite di Serate Musicali a Milano e di altri Festival e Stagioni concertistiche. Ha registrato per Radio Rai e SKY Classica. Nel 2018 ha inciso il quintuplo CD “Bazzini 200” per il bicentenario della nascita di Antonio Bazzini, con l’integrale delle trascrizioni operistiche per violino e pianoforte del maestro bresciano, in collaborazione con la violinista Anca Vasile.

Si è dedicato attivamente alla promozione di spettacoli ed eventi che legassero la Musica con altre arti, alla realizzazione di opere liriche a fini didattici, all’ideazione di lezioni-concerto per i ragazzi. Promotore e direttore artistico del concorso lirico “Bazzini” di Montichiari, ha scritto e diretto per Terres des Hommes e la Commissione Europea il progetto Music bridges West Bank, Italy and France, che ha coinvolto più di 5000 bambini in Medio Oriente.



È, tuttavia, come pianista accompagnatore che ha svolto la maggior parte della sua attività. Collabora e ha collaborato in passato con il Festival Donizetti di Bergamo, il Teatro Comunale di Modena, il Teatro del Maggio Fiorentino. Attualmente è vocal coach per il Teatro Comunale di Bologna (Scuola dell’Opera) ed è pianista ufficiale dei Talent Music Master Courses di Verona. Svolge il ruolo di accompagnatore pianistico presso il Conservatorio di Milano, il Conservatorio di Mantova, l’Istituto pareggiato di Cremona e il Conservatorio di Verona.