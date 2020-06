BABAYAGA Tv, sale l’auditel in soli quattro mesi

(red.) I dati Auditel diffusi a maggio, relativi al mese di aprile 2020 confermano una crescita di ascolti per BABAYAGA all music television. L’emittente, partita con le trasmissioni a dicembre 2019, è rilevata Auditel da gennaio 2020 totalizzando nel primo mese circa 87mila ascoltatori, per poi salire in soli 4 mesi (ad aprile) a 116,318 mila ascoltatori nel giorno medio.

I dati diffusi dalla rilevazione Auditel confermano il trend positivo per l’emittente di Cologno Monzese, che si piazza tra le radio e tv musicali leadership in regione, con ascoltatori tra i 25 e i 55 anni. BABAYAGA all music television è un canale musicale multipiattaforma, infatti è fruibile in TV ed FM in Lombardia e parte dell’Emilia Romagna e Piemonte, ma anche in App e Streaming.

La direzione artistica è affidata ad Alex Intermite (speaker di Radio Studio Più) e tutti i programmi sono “HAPPY – STYLE”, con un prodotto giovane e fresco in termine di conduzione e contenuti. I Veejay, alcuni dei quali provenienti da altre importanti realtà radiofoniche regionali si alternano ogni giorno dalle ore 6.00 alle ore 24.00.

Dopo i dati molto soddisfacenti l’editore Enzo di Maio, che ha creato un nuovo progetto di “TeleRadioVisione”, si sta concentrando sulla rete di agenzie pubblicitarie per la raccolta pubblicitaria nazionale.