Una nuova era per dimagrire: l’elettrostratigrafia per perdere peso

Brescia. Ha un nome difficile, ma è davvero molto interessante scoprire come funziona l’elettrostratigrafia e perché è così all’avanguardia da farci parlare di Dieta New Era. Abbiamo pensato di chiederlo al Professor Enrico Filippini, specialista endocrinologo e in dietologia, con studio a Brescia, che propone trattamenti dimagranti ed estetici con un alto, e duraturo, livello di soddisfazione dei pazienti.

DOMANDA. Dottor Filippini, cos’è l’elettrostratigrafia segmentale?

RISPOSTA. Attraverso un ecografo con uno scanner (indolore e non invasivo), eseguiamo una stratigrafia segmentale, cioè una rilevazione fotografica delle regioni del corpo coinvolte dall’aumento di peso. Vediamo i singoli componenti tessutali, i liquidi corporei e persino i minerali.

D. A cosa serve?

R. Questo ci permette di sapere con esattezza dove si è depositato il grasso nel nostro paziente e di calcolare l’esatto rapporto vita-fianchi.

D. Con questi dati cosa fate?

R. Sapere dove è localizzato il grasso è il focus per scegliere il giusto percorso di dimagrimento. In base a questi dati si scelgono diete e terapie mirate. Il rapporto vita fianchi è importante per prevenire malattie cardiovascolari e oncologiche.

D. Quindi oltre al controllo del peso è anche un controllo della salute…

R. Stiamo parlando di una nuova era della dieta, grazie a questi sofisticati strumenti si può scegliere un percorso dimagrante specifico e mirato e tenere monitorati i progressi reali, non solo quello che dice la bilancia. La nuova era della dieta è finalmente arrivata