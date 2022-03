Il bresciano Fabio Dotti si riconferma campione italiano di assaggio del caffè

(red.) Per la seconda volta Fabio Dotti, barista trainer e brand ambassador di Caffè Agust, ha vinto il campionato italiano Cup Tasters, la competizione organizzata dall’associazione internazionale Sca – Specialty Coffee Association, che mette alla prova l’abilità dei concorrenti nel distinguere le differenze tra diverse tazze di caffè. Utilizzando gusto e olfatto e applicando tutta la sua attenzione ed esperienza, in 3’37”15 Dotti è riuscito a identificare nel più breve tempo, il maggior numero di tazze con un caffè dal gusto differente all’interno di 8 triplette di 3 tazze. Come ogni anno CSC – Caffè Speciali Certificati, è stato sponsor dell’evento e finanzierà la partecipazione del campione italiano alla competizione mondiale World Cup Tasters Championship in programma a Varsavia (Polonia), dal 23 al 25 giugno nell’ambito del World of Coffee 2022.

«Back to back: sono molto contento di essere il primo a vincere la finale italiana Cup Tasters per due anni consecutivi – afferma soddisfatto Fabio Dotti -.Ora mi devo organizzare bene per la finale: l’esperienza mondiale dello scorso anno mi ha insegnato che è molto importante potere contare su un gioco di squadra; con la collaborazione di Sca Italy realizzeremo simulazioni di gara con caffè sempre diversi. Invito chiunque opera nel mondo del caffè a partecipare alle prossime edizioni: è un’esperienza molto bella e aiuta ad affinare quella competenza fondamentale che unisce tutto il settore: l’assaggio».

Secondo si è classificato Simone Zaccheddu, con 5 tazze in 3’31”67, terzo Emanuele Bernabei con 5 tazze in 3’49”87. Durante la gara ciascun concorrente aveva 8 minuti di tempo a disposizione per identificare, attraverso il gusto e l’olfatto, in una sequenza di otto triplette di tazze, la tazzina con un aroma leggermente diverso dalle altre due. La parte più attesa dai cup taster e dal pubblico di appassionati di caffè, è la fase finale in cui si procede all’alzata delle tazze selezionate dai concorrenti: se sotto di esse si trova un bollino colorato significa che sono quelle corretta, scatenando l’applauso del pubblico.

Durante la competizione Serena Nobili, vicepresidente di CSC, ha ricordato l’importanza dell’assaggio ai fini della selezione dei migliori caffè e della corretta comprensione delle loro caratteristiche in tazza: un esercizio che tutti i baristi dovrebbero sapere svolgere al meglio per essere certi di offrire sempre un prodotto di qualità. Per questo Caffè Speciali Certificati da otto anni è sponsor del Campionato italiano Cup Tasters, una competizione che promuove la cultura dell’assaggio del caffè e fa emergere personalità altamente qualificate in questo ambito.