Brescia, Poste Italiane celebra la Coppa delle Alpi con un annullo filatelico

(red.) Poste Italiane celebra con uno speciale annullo filatelico, la seconda edizione della Coppa delle Alpi by 1000 Miglia, “competizione invernale di regolarità per auto storiche”, che si snoda tra i più suggestivi passi dell’intero arco alpino”, ufficialmente inserita nel Campionato Italiano Grandi Eventi.

L’iniziativa promossa dalla Società 1000 Miglia, si svolgerà dal 9 al 12 marzo 2022.

Mercoledì 9 marzo dalle 8.30 alle 14.00 nell’atrio del Palazzo delle Poste in Piazza Vittoria, sede dell’ufficio postale di Brescia Centro, è stato allestito uno spazio filatelico temporaneo presso il quale sono stati effettuati gli speciali annulli della corrispondenza con il timbro creato per l’occasione, che riproduce il logo della manifestazione.

Per l’annullo è stato inoltre utilizzato il francobollo dedicato alla Mille Miglia nel 2009.

Per i collezionisti e gli appassionati sono state inoltre messe a disposizione tutte le più recenti emissioni di francobolli con tematiche attinenti alla manifestazione, acquistabili insieme ai tradizionali prodotti filatelici di Poste Italiane: folder, pubblicazioni e tessere filateliche, cartoline, libri e raccoglitori per collezionisti.

L’annullo speciale, dopo l’utilizzo nella giornata del 9 marzo, sarà depositato presso lo Sportello Filatelico dell’ufficio postale di Brescia Centro per i centoventi giorni successivi, per soddisfare le richieste di bollatura che perverranno dai collezionisti. A conclusione del servizio il piastrino filatelico sarà depositato presso il Museo storico della Comunicazione di Roma.