Link Building e testate giornalistiche: Marco Salvo lancia nuovo servizio

(red.) Le aziende per migliorare il posizionamento del proprio sito web pianificano strategie di marketing efficaci. Una tra queste sicuramente è il link building.

Il consulente Marco Salvo, in particolare, ha lanciato per i propri clienti, e per i nuovi che acquisirà, un servizio sempre e facilmente fruibile. Propone una soluzione accelerata per tutti coloro che intendono raggiungere i primi risultati all’interno dei motori di ricerca. Approfondiamo l’argomento.

Link Building e testate giornalistiche: si può fare?

In tanti si chiedono che cos’è la link building? Si tratta della costruzione di una rete di collegamenti tra un sito e gli altri. Attraverso dei sistemi di analisi, i motori di ricerca, come Google, possono scoprire come e in quali modi le pagine del Web sono collegate tra loro, valutando la quantità e la qualità di questi link all’interno dei parametri di ranking utilizzati.

L’ attività svolta da un linkbuilder SEO riguarda un insieme di operazioni che avviene off-page. Quindi, un’attività strategica che consenta di accresce il numero di link in entrata verso un determinato sito web; in tale modo si riesce a guadagnare una maggiore autorevolezza. Oltre a valutare la quantità, Google, è anche capace di valutare la provenienza, la qualità e la rilevanza dei link.

Si possono pubblicare articoli ottimizzati per la SEO anche in testate giornalistiche, sia nazionali di primissimo livello che regionali, con cui si siano stretti accordi.

Strategia di Link Building: come strutturarla nel modo corretto?

Un elemento decisivo da considerare per una strategia di link building ben strutturata è l’affidabilità del sito da cui proviene il link. Il sito linkato, non solo migliora la propria posizione sui motori di ricerca, ma potrebbe assistere a un peggioramento (nel caso in cui il link che ha ricevuto risulta essere di scarsa qualità oppure penalizzato). Un link è di buona qualità agli occhi del motore di ricerca se proveniente da un sito affidabile e ben posizionato. Per tale motivo prima di avviare l’attività si procede con una SEO Audit che consente di comprendere quale sia la salute di un sito web.

Le modalità con cui fare Link Building sono varie, una strategia efficiente è quella di sviluppare contenuti per il web ottimizzati per le parole chiave che rispecchiano il tema trattato. I testi devono essere redatti da copywriter professionisti che conoscano la SEO, per tale motivo sono meglio conosciuti come SEO Copywriter. Questo professionista deve comprendere quale sia l’obiettivo dell’articolo e deve individuare quali sono gli argomenti che devono essere trattati. Deve, inoltre, definire la parola chiave principale del testo e quelle correlate.

Conclusioni

Le attività di Link Building sono considerate come la componente più rilevante della SEO on page. Chi decide di effettuare una strategia di Link Building deve sapere che per avviare quest’attività deve creare contenuto di alto valore per gli utenti della nicchia. In questo modo si riesce ad aumentare la popolarità e la visibilità del sito web. Solo un professionista con elevata esperienza riesce a far ottenere i risultati desiderati.