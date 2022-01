A cosa serve un convertitore USB-seriale e quando si usa

(red.) Oggi la gran parte dei computer possiede almeno una porta USB, che sta per altro diventando una sorta di standard generale. Si tratta di ingressi semplici e molto comodi, ai quali si connettono dispositivi di genere molto ampio. Può però capitare di dover utilizzare dispositivi che possiedono le porte utilizzate fino a qualche anno fa, quindi privi di porte USB. Se si desidera collegare un dispositivo munito di porta seriale è possibile sfruttare un adattatore; si tratta di un piccolo connettore che converte la porta USB in seriale.

Come si utilizza

In sostanza un convertitore USB/seriale consente di collegare un dispositivo tramite porta seriale a un computer munito esclusivamente di porte di tipo USB. Il connettore Moxa uport 1150i è un esempio di convertitore di questo genere: da un lato ha una porta seriale maschio, dall’altro un connettore USB di tipo A. Si tratta di un oggetto particolarmente utile perché consente una connessione altrimenti impossibile. Per sfruttarlo basta collegare con il connettore la porta seriale del dispositivo a una porta USB presente su un computer o su una periferica di altro genere. Solitamente questo tipo di connettori/adattatori non necessita di particolari installazioni, funzionano in modo immediato al momento della connessione. Nel caso in cui sia necessaria l’installazione i connettori di questo genere risultano compativi con vari sistemi operativi, in modo da renderli facilmente utilizzabili con tante periferiche e dispositivi differenti.

Quando si usa

Chi usa dispositivi elettronici di un certo tipo difficilmente si trova a dover sfruttare questo genere di connettore. A meno di non avere tra le mani computer di vecchia generazione, privi di porte USB; lo stesso dicasi per le periferiche. Esistono però alcuni strumenti molto utilizzati che ancora oggi sono muniti esclusivamente di porta seriale femmina, senza USB. Si tratta in genere di terminali e dispositivi utilizzati nei punti vendita, di particolari modem di periferiche ed apparecchiature utilizzate a livello industriale. Non stiamo necessariamente parlando di prodotti “antiquati”, ma anche di dispositivi di ultima generazione. Ad esempio gli scanner per i codici a barre disponibili presso le casse dei negozi retail, o anche sensori di vario tipo sfruttati in diversi ambiti, come ad esempio nel mondo dell’automotive.

Una connessione sicura

Un convertitore USB/seriale funziona in modo perfetto, garantendo un rapido trasferimento dei dati e una connessione sicura. La velocità di collegamento è sufficiente da non accorgersi dell’utilizzo di un convertitore: l’impressione è quella di aver collegato il dispositivo tramite una normale e moderna porta USB. Solitamente questo tipo di connettori non necessitano di un alimentatore a parte, in quanto le porte USB consentono di ottenere tutta l’energia necessaria. Conviene ricordare che nonostante l’aspetto di un comune cavetto, nel convertitore è presente un vero e proprio microchip, che consente di utilizzare una connessione altrimenti impossibile da stabilire. Stiamo parlando di componenti elettroniche abbastanza semplici, che è però necessario siano realizzate in modo perfetto per ottenere la connessione che si desidera. Per questo motivo un cavo di connessione usurato o rotto va sostituito subito, in modo da poterlo sfruttare senza problema alcuno.