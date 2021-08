Brescia, arrivano i parcometri con il numero di targa

(red.) Arrivano anche a Brescia i parcometri con inserimento dei dati della targa.

La nuova procedura permetterà di personalizzare i tagliandi ed evitare, quindi, che questi vengano ceduti ad altri automobilisti nel caso in cui siano ancora validi.

Per il momento le nuove colonnine, inserite in via sperimentale, sono collocate in via Bulloni e in zona via Solferino, e funzionano con l’inserimento delle monete o della carta di credito o bancomat e per ottenere il biglietto è necessario digitare anche il numero di targa, previa erogazione del biglietto.

Per aiutare nella nuova procedura, gli automobilisti potranno seguire le istruzioni riportate sul pannello grafico presente sul parcometro, vicino al display.

Se il Comune e Brescia Mobilità , ha spiegato l’assessore in Loggia Francesco Manzoni, otterranno risultati soddisfacenti, la posa dei nuovi parcometri verrà estesa anche ad altre zone della città.

L’obiettivo è contrastare la presenza dei parcheggiatori abusivi, che, ottenuto il biglietto non ancora scaduto dagli automobilisti, poi lo commercializzano, ottenendone un profitto.

Tuttavia, come già rilevato in altre città che hanno installato i nuovi dispositivi di sosta, emerge una “zona grigia” nell’utilizzo degli stessi, la quale solleva alcune perplessità in tema di tutela della privacy.

Ad esempio: i dati sulla sosta, se associati a un numero di targa, potrebbero indicare le abitudini del proprietario del veicolo (dove generalmente parcheggia; dove ha sostato negli ultimi mesi; per quanto tempo si è fermato in determinate aree di sosta).

E ancora: dove vengono memorizzate queste informazioni? Chi ha accesso al database in cui vengono registrate? Interrogativi che, forse, allo stato attuale, risultano secondari rispetto alla effettiva funzionalità dei nuovi strumenti, la cui efficacia sarà possibile verificare fra qualche mese, al termine del periodo estivo e con la ripresa delle attività.