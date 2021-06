Noleggio a lungo termine, a Brescia un nuovo Point 478 Rent

(red.) 478 Rent, nonostante il periodo difficile di cui tutti siamo stati vittime, non si ferma e continua ad aprire in tutta Italia, espandendosi a macchia d’olio per essere sempre vicino ai propri clienti.

Il 19 Giugno verrà inaugurato, in totale sicurezza, un nuovo Point a Brescia, in Via Violino di Sotto 88, a partire dalle ore 15.30.

478 Rent è una realtà che opera da 5 anni a questa parte, come società broker di noleggio a breve, medio e lungo termine, si ha quindi la possibilità di noleggiare un’autovettura sia per la singola giornata, che per il mese o anche un periodo superiore all’anno.

Vista l’ottima offerta con cui si promuovono, anche il Covid 19 non è riuscito a porre un freno a questo business, che continua ad accelerare, con nuove aperture in vista.

Il noleggio offre diverse varianti di scelta, in base a tutte le tasche ed esigenze, partendo dalle comuni city car, fino ad arrivare alla macchine luxury.

L’azienda, notando un’ esigenza di mobilità sempre più frequente e diversificata, decide di offrire contratti all inclusive, togliendo qualsiasi tipo di pensiero al cliente, che dovrà praticamente mettere solo il carburante, guidare e basta.