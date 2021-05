Sirmione e Tremosine nel nuovo spot Mail Boxes Etc.

(red.) Mail Boxes Etc. sceglie T.Immagine, agenzia di marketing e comunicazione con sede a Salò (Brescia), per la realizzazione del nuovo spot dedicato alla promozione della propria opportunità imprenditoriale in franchising e alla ricerca di nuovi affiliati.

Al centro del progetto creativo non solo un’agenzia bresciana, ma anche angoli iconici della sponda lombarda del Lago di Garda: i caratteristici vicoli di Pieve di Tremosine e la spiaggia Brema di Sirmione.

La campagna nasce dall’intenzione di Mail Boxes Etc., di rafforzare la propria presenza sul territorio italiano, proponendosi come partner ideale per avviare un nuovo business per chi desidera mettersi in proprio con un Marchio forte e affidabile.

MBE Worldwide (MBE), specializzata nell’offrire soluzioni per spedizioni, logistica, stampa e marketing ad aziende e privati, presente attualmente con diversi Marchi in oltre 53 paesi nel mondo, in Italia può contare su oltre 550 Centri Servizi MBE.