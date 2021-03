Bomboniere solidali, come scegliere un regalo con il cuore

(red.) Un regalo solidale è un dono il cui acquisto permette di devolvere i proventi a sostegno di una giusta causa. Si può ad esempio fare un dono solidale devolvendo dei fondi ad una Onlus, a nome di un amico o di un parente. Oggi sono numerose le associazioni che offrono questo tipo di opportunità, come ad esempio VIDAS, che da 38 anni si occupa di assistenza a persone affette da patologie inguaribili. Tra i regali solidali proposti da VIDAS troviamo anche le bomboniere.

Cosa sono le bomboniere solidali

Tutti sappiamo cosa sia una bomboniera: un piccolo ninnolo da donare a chi prende parte a una celebrazione o a un evento importante. Questo oggetto è solitamente corredato da qualche confetto e da un biglietto di ricordo. Oggi esistono anche bomboniere solidali, il cui ricavato della vendita è devoluto a sostegno di Onlus. Se anche tu vuoi sostenere VIDAS, scegli sacchetti e porta confetti solidali per cerimonie sul sito , si tratta di simpatiche bomboniere porta confetti, adatte a mille occasioni diverse, che rappresentano un gesto concreto a sostegno dei malati e delle loro famiglie. Le bomboniere solidali infatti permettono di sostenere le attività di VIDAS, facendo un piccolo dono alle persone che più ti stanno a cuore.

L’attività di VIDAS

VIDAS è un’associazione che si occupa dell’assistenza alle persone che soffrono di patologie non guaribili e alle loro famiglie. Oggi garantisce l’attività di oltre 300 volontari, che si occupano di assistenza domiciliare per i malati inguaribili. Inoltre, VIDAS gestisce due hospice: Casa VIDAS, per i pazienti adulti, e Casa Sollievo Bimbi, per i bambini e gli adolescenti. All’interno di questi hospice trovano assistenza tutti i pazienti che necessitano di sostegno, anche nel caso in cui siano giunti al termine del loro viaggio. Attraverso il supporto da parte di équipe multidisciplinari, costituite da medici, infermieri e varie altre professionalità che possono operare in questo ambito, VIDAS offre la possibilità di garantire ai pazienti con patologie inguaribili le necessarie cure palliative, che permettono loro di ottenere la migliore qualità di vita possibile nelle condizioni in cui si trovano.

Sostenere VIDAS

Scegliere le bomboniere solidali permette di sostenere concretamente VIDAS. Ci sono diverse tipologie di idee regalo, in modo da poter scegliere la bomboniera che si preferisce, da quelle più sontuose pensate per matrimoni e celebrazioni importanti, fino ai piccoli oggetti ideali per compleanni ed eventi simili. È possibile anche devolvere direttamente dei fondi per il sostegno di VIDAS, sia attraverso donazioni singole, sia con piccole donazioni ricorrenti. Ricordiamo che i pazienti seguiti da VIDAS, negli hospice e sul territorio, godono del servizio a titolo completamente gratuito. L’associazione si sostiene quindi esclusivamente grazie alle donazioni, offrendo il proprio servizio in modo equo e ugualitario, a chiunque ne abbia bisogno a Milano, Monza e in 112 comuni dell’hinterland.