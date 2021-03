Tutto quello che bisogna sapere sulla pelle grassa

(red.) La pelle grassa è abbastanza diffusa al giorno d’oggi. È contraddistinta da una fastidiosa patina di unto e da un aspetto alquanto “oleoso”; senza dimenticare imperfezioni come i brufoli e i punti neri, caratteristici di una cute di questo tipo. Quali sono le cause di questa problematica del derma? Quali gli ingredienti naturali più indicati per combatterla? Quali prodotti non dovrebbero mai mancare nella beauty routine di coloro che hanno la pelle grassa? Di seguito ti forniamo una piccola guida sull’argomento: partendo dal presupposto che, almeno, le persone che si trovano in una simile situazione hanno meno probabilità di andare incontro a segni del tempo precoci come le rughe!



I fattori all’origine della pelle grassa

Questo genere di pelle può derivare da una serie di elementi, tra cui spicca quello ereditario e genetico. Non è raro, purtroppo, che tale condizione si trasmetta all’interno della stessa famiglia: in questo caso c’è poco da fare per risolvere, ma ciò che conta è adottare degli accorgimenti utili per attenuare questo difetto dell’epidermide.

Un’alimentazione poco sana, piena di grassi e di zuccheri, potrebbe essere alla base di una superficie cutanea grassa. Non è una coincidenza che siano molto soggette a questo inestetismo le persone che consumano spesso dolci, merendine industriali, insaccati, latticini, fritti e così via. Lo stesso vale per chi non provvede in maniera corretta all’idratazione dell’organismo: se hai la pelle grassa, è essenziale che tu beva molta acqua (almeno 2 litri al giorno) per facilitare l’espulsione delle scorie.

Ricordiamo, poi, le alterazioni ormonali: specialmente quelle che si verificano in fasi come la pubertà, la gravidanza e la menopausa. Del resto, le donne sono più colpite da tale problema rispetto agli uomini. Anche farmaci come la pillola anticoncezionale possono contribuire, proprio perché determinano squilibri a livello di ormoni.

Proseguendo con l’elenco delle cause della pelle grassa, sono da menzionare lo stress e l’agitazione. La vita ci mette sempre a dura prova con numerosi impegni e pensieri negativi, ma questo di certo non fa bene alla cute! Il derma è più sensibile in tali circostanze, e può capitare che le ghiandole sebacee aumentino la produzione di sebo nei momenti più ansiosi.

Infine, svolge un ruolo essenziale l’impiego dei cosmetici sbagliati. Ce ne sono alcuni indicati per la pelle secca, altri per la pelle grassa. Quest’ultima, ad esempio, risente delle creme per il viso con una percentuale elevata di oli. Sono dannosi anche i preparati troppo aggressivi, con azione irritante.

Pelle grassa e rimedi naturali

Vi sono delle sostanze naturali che costituiscono ottimi coadiuvanti in caso di pelle grassa. Alcune di esse sono:

l’amido di mais;

l’argilla;

il succo di limone;

il succo di mela;

la banana.

È da citare anche la bava di lumaca, che ha segnato un vero e proprio boom nell’ambito dell’estetica e del wellness. Questo estratto è un prezioso alleato del benessere cutaneo, ed è consigliato nella lotta alle impurità per le sue proprietà esfolianti, idratanti, lenitive e antibatteriche.

La bava di chiocciola è fonte di principi attivi come il collagene, l’allantoina, l’acido glicolico e l’elastina. Interviene nella rimozione delle cellule morte che ostruiscono i pori, ed è persino nemica dei batteri che sono responsabili dell’acne.

Dove si acquista una crema alla bava di lumaca per pelli grasse? Ti segnaliamo un marchio italiano, Nuvò Cosmetic , famoso sia in Italia sia in molti altri paesi europei per il suo catalogo vasto e completo. La vision dell’azienda è inscindibile da valori fondamentali come la salvaguardia degli animali, la ricerca dell’eccellenza che non viene mai meno e la tutela della salute della clientela.

La bava è ricavata dai molluschi con tecniche delicate e non invasive, le quali prevedono lavaggi con acqua tiepida e massaggi leggeri. Una buona notizia per tutti coloro che ci tengono all’ambiente e agli esseri viventi!

Gli articoli per skin care necessari contro la pelle grassa

Hai la pelle grassa, oleosa, disseminata di punti neri e di brufoli? Allora nei tuoi rituali di skin care non dovrebbero mancare prodotti come la crema idratante e lo scrub. La prima ha una marcata funzione riequilibrante, il secondo contribuisce all’eliminazione delle cellule morte e deve essere usato almeno una volta alla settimana, meglio ancora se due o tre.

Non dimenticare mai di struccarti, di sera prima di andare a dormire: il make-up, infatti, si aggiunge alle imperfezioni cutanee e occlude ulteriormente i pori. A tale scopo ti serve un latte detergente di qualità, insieme a un tonico da utilizzare subito dopo. È sufficiente distribuire tali formulazioni con un batuffolo di ovatta o con un apposito dischetto di cotone.

Ogni 6-7 giorni circa potresti ricorrere a una maschera viso specifica, da acquistare o da realizzare in casa con ingredienti suggeriti contro la pelle grassa. I migliori sono l’argilla bianca o verde, i cetrioli, lo yogurt greco e il limone.