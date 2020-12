Natale 2020: la tecnologia in soccorso delle famiglie

(red.) Quello che sta per arrivare sarà un Natale molto diverso. Con ogni probabilità saremo costretti a stare lontani dai proprio familiari ed a trascorrere queste festività in maniera più sobria e contenuta. Per fortuna, però, la tecnologia ci viene in soccorso come spesso accade.

Per sentirsi più uniti possiamo ad esempio sfruttare uno dei tanti modi per fare videochiamate con i propri cari. Le videochiamate di gruppo sono diventate una valida alternativa a cene e aperitivi, permettendo la socialità a distanza. Un modo per non perdere il contatto con la realtà, per mantenere vivi i nostri rapporti, per confrontarci, supportarci e anche sorridere, in un momento in cui le preoccupazioni spesso sono all’ordine del giorno.

Skype, ad esempio, è una delle applicazioni più utilizzate per fare videochiamate. Con questa app è possibile sentire fino a un massimo di 50 persone alla volta. Il vero punto di forza di quest’app è l’essere disponibile non solo per dispositivi mobili Android, iPhone e Windows 10 Mobile ma anche per desktop, tablet, Xbox e il dispositivo Alexa di Amazon.

Hangouts è la chat integrata nelle caselle di Gmail e nel Google Calendar ed è quindi molto utilizzata da quelle aziende che usano la G Suite. Ma non solo: puoi usare Hangouts anche se possiedi un singolo account Gmail e addirittura invitare partecipanti che non hanno account Google. Alle videochiamate effettuate con Hangouts si può partecipare fino a un massimo di 25 utenti: alcune funzioni però, come la condivisione dello schermo o l’utilizzo delle chat durante la chiamata sono riservate solo alle persone che la utilizzano da PC.

Anche Whatsapp permette di fare videochiamate rapide e veloci, così come Facebook che grazie alla sua applicazioni di messaggistica privata Messenger consente di fare videochiamate con amici e parenti. Possono partecipare fino a 6 persone in contemporanea video, ma se ne possono aggiungere altre 50 solo con audio e messaggi di testo. Allo stesso tempo anche con Instagram potrai videochiamare i tuoi cari, però solo da dispositivi mobili e fino a un massimo di 4 persone alla volta. Tutte queste App sono disponibili per dispositivi sia iOS che Android.

Ma durante le feste natalizie oltre alle classiche videochiamate potremmo organizzare una partita a tombola a distanza, oppure ad un gioco di carte anche se in questo caso meglio utilizzare servizi online specifici.

Lo shopping

Ma la tecnologia ci viene in soccorso anche per quanto riguarda la corsa ai regali che quest’anno si concentrerà principalmente sui canali online. Secondo l’Osservatorio Ecommerce B2B del Politecnico di Milano, il giro di affari del commercio online in Italia nel 2020 toccherà i 22,7 miliardi di euro con un aumento di 4,7 miliardi rispetto all’anno precedente.

Ovviamente anche il Natale non è da meno: si prevede infatti un aumento del 30% delle vendite online nel periodo natalizio rispetto al 2019 (Salesforce, 2020). Numerosi sono i brand che si sono adattati a questa nuova concezione di shopping e hanno trovato il modo di farsi notare online sfruttando i canali di marketing più utilizzati (Facebook, Instagram o Google Shopping ad esempio). Tra i settori più colpiti positivamente c’è stato sicuramente quello del makeup, in cui nei mesi del lockdown hanno spopolato anche le consulenze online che ancora oggi funzionano e mantengono un trend inaspettatamente in crescita.

Altri brand invece hanno sfruttato questa esperienza per riadattare il proprio e-commerce alle nuove esigenze degli utenti, garantendo una user experience veloce, con nuove funzionalità e una fase di checkout semplificata, per migliorare gli acquisti e mettere a proprio agio il cliente.

Chi decide di acquistare comunque i regali di Natale online dovrebbe tenere presente alcuni consigli: Ordinare il regalo per tempo, poiché si verificheranno con probabilità ritardi nella consegna e il venditore potrebbe non essere in grado di rispettare la data di consegna promessa. Anche per i regali di Natale, il diritto di recesso deve essere esercitato entro 14 giorni dalla consegna. Il periodo di recesso potrebbe essere già scaduto a Natale.

Recedere non sempre è possibile. Sono esclusi dal diritto di recesso per esempio merci sigillate come CD, DVD, giochi per computer, biglietti per concerti, pacchetti turistici, voli. Per quanto riguarda i capi di abbigliamento, è bene verificare la taglia di ciò che si desidera acquistare per ridurre l’impatto ambientale, oltre che per evitare la scomodità dei resi.

Questi, infatti, sono causa di inquinamento sia per quanto riguarda il trasporto, che non sarebbe necessario se il prodotto fosse della taglia giusta, sia perché spesso i prodotti che tornano indietro vengono buttati via, dato che per molte aziende è più economico disfarsi di un capo piuttosto che assicurarsi di igienizzarlo e rimetterlo in commercio.

