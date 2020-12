Decori natalizi: via libera al fai da te e alla creatività

(red.) Ogni anno moltissimi italiani amano decorare la casa per il Natale. C’è chi prepara il classico albero, addobbato con palline e festoni, chi fa il tradizionale presepe e anche chi preferisce decori da posizionare in ogni stanza, o magari anche all’aperto davanti alla casa. Il costo di questo tipo di addobbi è decisamente molto elevato; inoltre, di deve anche considerare che la classica passeggiata alla ricerca degli addobbi, in centro città o in un centro commerciale, non è propriamente consigliata. Quindi perché non dedicarsi al fai da te, per preparare decorazioni Natale originali e particolari, in modo da addobbare la casa a costo bassissimo e con la massima soddisfazione.

Dove prendere le materie prime

Buona parte del materiale da utilizzare per i decori natalizi lo si può reperire facilmente in natura. Chi vive in una zona montana, o anche nei pressi delle campagna, è ovviamente avvantaggiato. Per chi invece vive in città i luoghi da frequentare sono i parchi cittadini, soprattutto quelli con molti alberi ad alto fusto. Tra le piante possiamo trovare muschio, rametti con bacche e foglie, vecchi piccoli tronchi abbandonati, frasche di pino e abete e anche pigne. Se abbiamo la possibilità di fare una passeggiata nella natura possiamo trovare molto facilmente tutti questi preziosi materiali. Evitiamo di tagliare i rami di un albero o di strappare le bacche da un arbusto: preferiamo invece raccogliere da terra ciò che ci serve. La quantità la decidiamo noi, difficilmente andremo ad intaccare la disponibilità di un bosco o di un grande parco.

Riciclare il materiale

Oltre a pigne, frasche e muschio che possiamo trovare in natura, buona parte del materiale che si può utilizzare per la preparazione di addobbi natalizi fai da te la troviamo direttamente in casa. Per i supporti in cartone possiamo sfruttare i rotoli della carta cucina o della carta igienica; la rafia di un vecchio mazzo di fiori sarà perfetta per arricchire una ghirlanda; barattoli di alluminio per alimenti, ben lavati e decorati, sono perfetti per dare vita a decorazioni in metallo. Riciclare tutti questi oggetti, invece di buttarli nella spazzatura, permette non solo di avere più materiale per gli addobbi, ma anche di limitare l’inquinamento prodotto, l’ambiente ringrazia.

Dove acquistare ciò che serve

In varie parti d’Italia i negozi sono temporaneamente chiusi, o comunque non di facile accesso. Per ottenere degli addobbi natalizi di qualità è però necessario acquistare del materiale, sia esso costituito da fiori di carta pesta o da un barattolo di colla poco importa. Per farlo anche a negozi chiusi e con tutte le difficoltà correlate alle difficoltà a uscire di casa è possibile approfittare delle proposte di internet. Partiamo anche dal fatto che molti negozi locali, nella zona in cui si vive, potrebbero offrire la consegna a domicilio dei prodotti in vendita. Prima di cercare ciò che ci serve nei classici grandi magazzini presenti online, contattiamo il negozio di quartiere, verificando l’offerta alla clientela: molti effettuano consegne a domicilio anche per piccoli importi, offrendo tutti i prodotti che ci servono.