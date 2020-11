La cameretta di un adolescente, tra libertà e privacy

(red.) Un adolescente sente farsi sempre più vivo il bisogno di autonomia ed indipendenza, in casa chiede di avere uno spazio per la sua privacy. Possiamo rispondere a queste richieste condividendo con lui la scelta di ripensare alla sua cameretta, possiamo ridefinire gli spazi per adeguarla ai suoi gusti ed alle sue attività.

A questa età la camera diventa quasi uno spazio privato, diventa luogo di incontro con gli amici e di studio, ma anche un posto in cui esprimere la propria personalità ed i propri interessi. I ragazzi poi amano essere trendy e soprattutto tecnologici. Esistono molte soluzioni d’arredo che conciliano le richieste dei ragazzi e le necessità dei genitori.

Per rendere stilosa la cameretta basterà aggiungere pochi dettagli, per i ragazzi per esempio un comodino luminoso, oppure oggetti in stile industrial come lampade sospese o uno sgabello in metallo. Per le ragazze romantiche cuscini e coperte di pelliccia, ghirlande luminose appese alla parete, un paio di mensole su cui appoggiare alcune fotografie e, perché no, una bella poltrona sospesa sulla quale dondolarsi a tutto relax.

Il colore gioca un ruolo importante nel definire il carattere della stanza, di solito i ragazzi amano i colori scuri come il blu, il marrone e perfino il nero. Basterà realizzare una parete a contrasto con i toni neutri della stanza e del pavimento, per dare un effetto moderno senza rendere le pareti incombenti. Le ragazze di solito amano toni più delicati e neutri, il grigio perla ed il tortora, che si abbinano al rosa tenue e al rame. In realtà non esistono regole, basta dare spazio al loro gusto e alla loro creatività. Un’idea molto di moda è quella di utilizzare carte da parati con effetti lavorati, tipo pietra o fotomurali.

Per ottenere una camera che sia funzionale è importante definire in anticipo ed in modo chiaro la gestione degli spazi, in base alla metratura a disposizione. Le camerette moderne offrono proposte diverse in grado di soddisfare ogni necessità, come le camerette OMNIA . Le camerette a ponte, per esempio, consentono di avere a disposizione un armadio capiente e un comodo letto, anche in metrature ridotte. Le camere componibili consentono di ottimizzare gli spazi, per creare anche una zona relax ed una area da dedicare allo studio, con scrivania e libreria. A questo proposito non è da sottovalutare il valore del servizio di progettazione offerto da alcuni rivenditori.

Il vero protagonista di ogni cameretta è senz’altro il letto. Gli adolescenti sono nel pieno della crescita, se avete spazio meglio optare per un comodo letto ad una piazza e mezza. Sarà una spesa un pochino più alta ma duratura. L’armadio sarà capiente, in modo da contenere abiti ed accessori e l’attrezzatura sportiva. A questa età i ragazzi, ed ancor più le ragazze, iniziano ad interessarsi alla moda e ad emulare i coetanei. Vestiti ed accessori diventano importanti, un armadio ben organizzato sarà utile per permettergli di avere gli indumenti a disposizione e mantenere la stanza in ordine.

Per l’angolo dedicato allo studio prestiamo attenzione ad alcuni accorgimenti. Nella scelta della scrivania e della sedia è importante verificare che le dimensioni siano adeguate per una postura corretta. La superficie della scrivania dovrebbe essere abbastanza ampia da contenere libri, quaderni ed il pc. Per la scelta della sedia gli esperti raccomandano che sia ergonomica, con una seduta comoda ed imbottita, meglio se girevole. Esistono infiniti modelli, per cui scegliete uno stile che segua quello del resto della stanza. La libreria può ospitare i libri, ma anche tutti gli oggetti amati da un adolescente, dai cd, ai ricordi delle prime uscite con gli amici, alle fotografie o tutto ciò che appartiene ai suoi hobbies e alle sue passioni.

Con qualche accorgimento è possibile creare una stanza funzionale e moderna, in cui un adolescente possa esprimere la propria personalità e godere di uno spazio privato, per le prime prove di autonomia. Se potrà partecipare ad alcune scelte, sarà più propenso a tenerla in ordine.