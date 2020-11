Cosa fare dopo le 18: vademecum per la sopravvivenza

(red.) Viviamo un periodo particolare, in balia delle ultime notizie e in attesa delle dirette di Conte, atteso ormai come il più famoso ed influente influencer della nostra epoca. Dall’inizio della pandemia, infatti, non sai se le regole di oggi saranno utili anche domani e, soprattutto, se nel futuro ci sarà ancora un periodo più o meno lungo da trascorrere in casa lontano dagli affetti più stretti. Eppure, nonostante le nuove restrizioni entrate in vigore a partire dal 06 Novembre, si possono ancora fare diverse cose, anche se il nostro comune fa parte di una “zona rossa”, termine divenuto sinonimo di paura e terrore. Quindi sì, sappiamo consigliarvi cosa fare dopo le 18, nel rispetto della salute, delle regole e di un bene più grande. Perché ci si può divertire e rimanere “sani” anche senza uscire, tra una visita al museo, un aperitivo homemade con gli amici e divertimento da remoto!

Cultura da remoto

È vero, nella zona rossa musei e mostre sono chiuse al pubblico, ma vi assicuriamo che ci si può immergere nella cultura anche al caldo di casa e, soprattutto, senza mascherina al seguito. Come? Molto semplice: grazie ai tour virtuali messi a disposizione da alcuni dei più importanti musei al mondo potrete ammirare da “vicino” alcune delle opere più famose della storia dell’arte. Google Arts & Culture, ad esempio, ci mette a disposizione una collezione ricchissima, in cui sono raccolte le opere di oltre 500 musei sparsi in tutto il globo. Non solo: con le numerose funzioni a vostra disposizione potrete decidere di esplorare questi musei in base al periodo storico o alla vicinanza geografica rispetto a dove vi trovate… forte no? Ma non è finita qui, perché dopo una gita al MoMa ed una agli Uffizi abbiamo altri consigli su cosa fare dopo le 18.

La spesa intelligente

Come sempre è consigliabile evitare i luoghi troppo affollati, quindi, nonostante siano aperti, è meglio restare lontani dalle grandi catene di supermercati. Decisamente migliore l’idea di dare una mano e supporto ai piccoli e medi commercianti. Perciò, con un occhio al portafogli ed uno alla vostra personalissima “nota spese”, affidatevi ai piccoli alimentari di zona, concedendovi pure qualche regalino. Del resto sono ancora aperti al pubblico parrucchieri e barbieri, negozi di informatica ed enoteche dotate di codice alimentare. Se invece volete comprare qualche attrezzo per casa per restare in allenamento fate un giro in un negozio di articoli sportivi: in questo modo sarete pronti anche nella peggiore delle ipotesi, che potrebbe vederci chiusi in casa durante i mesi invernali.

Cosa fare dopo le 18? Ordinare cibo da asporto

Dopo una lunga giornata di lavoro la stanchezza è tanta e di cucinare non ne avete la minima intenzione, non è così? In tal caso non demordete: i ristoratori di zona hanno potenziato il servizio “takeaway” dandovi la possibilità di gustare piatti prelibatissimi anche da casa. Del resto stare a casa non vuol dire necessariamente non poter dare una mano a molti ristoranti e bar della vostra zona, che grazie all’asporto possono provare a sopravvivere e superare anche questo momento così complicato. Come dite? Paura della bilancia? Se avete seguito i consigli dati in precedenza avrete già provveduto a mettere in camera un tappetino per gli esercizi e manubri per svolgere un po’ di sana attività fisica.

Hobby e piccole grandi novità

Con il coprifuoco e le già citate nuove restrizioni capita spesso di avere tante tempo libero a disposizione. Per molti un qualcosa che spaventa, ma se sapete ridefinire il tempo e le vostre necessità vi renderete conto che non c’è davvero niente di meglio al mondo. In effetti, mossi da ritmi frenetici e vorticosi, è capitato di aver perso di vista quegli hobby e quei passatempo di cui, almeno prima, sembravamo non poter fare a meno. Poi, invece, il lavoro e le continue uscite hanno preso il sopravvento, spingendo queste passioni sotto il divano o, peggio ancora, sotto chili di polvere. Ora, però, è arrivato il momento di riprendere in mano il vostro tempo, e di ricominciare a fare quello che vi piace. Quindi rispolverate la chitarra, iniziate a vedere nuove serie tv di cui discutere con gli amici o, se preferite, fate un salto su Casino NetBet, raccomandandovi come sempre di giocare responsabilmente. Almeno per un po’ lasciate lontano lo smartphone e spegnete la tv, dedicandovi quel tempo così importante e così poco valorizzato. Infine, se preferite, cimentatevi con qualche lavoretto manuale (bricolage perché no!) lasciando spazio a nuove passioni, che aspettavano solo di essere scoperte!

Apertivi fatti in casa

Chiudiamo questa piccola raccolta su cosa fare dopo le 18 con un consiglio ed un augurio: non perdete di vista gli amici e soprattutto non perdete la fiducia. In quest’ottica non c’è niente di meglio di un aperitivo fatto in casa, mettendo sotto esame le vostre doti culinarie. Quindi, tra un tutorial di YouTube e l’altro, tirate fuori padelle e pentole, preparando qualche sfizioso appetizers in vista della cena. A rendere tutto più bello una videochiamata con gli amici o una telefonata agli affetti più cari, perché anche lontani si può restare vicini, attaccati alle vecchie e sane abitudini di una volta.