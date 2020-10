Telefonia e soddisfazione clienti: Ho. mobile batte la concorrenza

(red.) Purtroppo nei prossimi mesi continuerà la guerra contro il coronavirus. Anche l’Italia, dopo un’estate relativamente tranquilla, ha avuto un aumento dei contagi proprio come il resto d’Europa. Quindi, qualora le restrizioni dovessero inasprirsi, sarà importante restare collegati.

In un mondo momentaneamente “sospeso”, il cellulare acquisisce un’importanza strategica per tutta la famiglia: Lavoro, amicizie, studio e attività ludiche passeranno – per forza – dai microfoni del nostro telefonino, e sarà quindi fondamentale avere un operatore all’altezza della situazione, che sappia cioè mantenere alte performance tecniche a un prezzo accessibile per tutti, siano essi affermati professionisti o semplici studenti squattrinati.

L’offerta di ho. ottiene i migliori risultati per soddisfazione dei clienti

Secondo un’indagine condotta da Altroconsumo, i clienti che acquistano le offerte internet casa e mobile ho. sono i più soddisfatti in assoluto. L’associazione di consumatori ha confrontato le valutazioni fornite da clienti degli operatori telefonici virtuali e tradizionali, e ho. è la compagnia che ha ottenuto i migliori risultati, tanto nelle comunicazioni vocali quanto nella qualità della navigazione.

Quali sono gli operatori più apprezzati dai clienti?

Sul numero di settembre della sua rivista Altroconsumo ha pubblicato i risultati dell’indagine svolta per verificare il livello di soddisfazione dei propri iscritti in fatto di telefonia e pay-tv. Hanno partecipato oltre 28.000 associati, chiamati a esprimere un giudizio sulla qualità delle telefonate, della navigazione su internet e sul servizio globale offerto dalle compagnie.

La scala di valutazione usata da Altroconsumo va da 50 a 100. In particolare, i valori compresi tra 50 e 64 indicano una soddisfazione media, i valori da 65 a 74 una soddisfazione buona e i valori superiori a 75 una soddisfazione ottima.

I clienti ho. sono risultati i più soddisfatti. Complessivamente, l’offerta della compagnia ha raccolto un punteggio di 82 su 100. Sono ottime le valutazioni offerte dai clienti sia per quanto riguarda le telefonate (84 su 100) sia per quanto riguarda la navigazione (78 su 100).

Al secondo posto si è piazzata CoopVoce, mentre al terzo, più staccata, Iliad. I più grandi operatori del mercato sono lontani dal podio. Scorrendo verso il basso la prima compagnia tradizionale che si incontra è Vodafone, che con una soddisfazione complessiva di 75 si posiziona all’ottavo posto, nonostante qualche mese fa gli abbonati ad Altroconsumo avessero premiato la qualità della linea sua internet. Con un giudizio di 73 su 100 TIM si è posizionata all’undicesimo posto, mentre WindTre si è fermata a 71, piazzandosi al dodicesimo e ultimo posto in classifica.