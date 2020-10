(red.) Conoscere l’inglese, oggi come oggi, è fondamentale. Se si ha intenzione di essere competitivi nel mondo del lavoro, è cruciale padroneggiarlo sia a livello scritto, sia per quanto riguarda l’espressione orale. Sono tantissime le persone che, per migliorarlo, decidono di frequentare un corso intensivo e, magari, di effettuare uno degli esami che permettono di progredire ufficialmente e di ottenere un certificato.

Sono diversi i test livelli inglese che si possono effettuare. Chi è alle primissime armi con il mondo delle certificazioni, può preoccuparsi al pensiero di doversi sottoporre a una di queste prove. Per questo, è frequente la ricerca di informazioni sulle caratteristiche di un test di inglese ufficiale. Se ti stai facendo domande in merito, nelle prossime righe puoi trovare alcune specifiche utili.



Test di inglese ufficiale: il caso del First Certificate

Sono diversi i test di inglese che si possono effettuare per progredire di livello. Per iniziare a capire come è fatta una prova ufficiale, prendiamo come esempio il caso del First Certificate, l’esame che, nel quadro dei parametri del Cambridge Assessment English, permette di ufficializzare il raggiungimento del livello B2.

La prima cosa da dire è che l’esame prevede quattro prove. Ecco quali:

Reading and Use of English (durata della prova pari a 1 ora e 15 minuti): in questo caso, l’obiettivo degli esaminatori è quello di verificare il fatto che il discente sia o meno a proprio agio con diversi tipi di testo, dalla storia all’articolo di giornale. Si tratta di prove aventi lo scopo di testare le abilità grammaticali.

Writing (durata della prova pari a 1 ora e 20 minuti): in questa fase, invece, si verifica la capacità che il candidato ha di produrre diversi tipi di testo, dalla lettera alla recensione, fino al saggio.

Listening (durata della prova pari a 40 minuti): questa parentesi dell’esame prevede il focus sulle capacità di capire conversazioni di vario tipo (da quelle quotidiane alle presentazioni).

Speaking (durata della prova pari a 14 minuti per coppia di candidati che si trova davanti a due esaminatori): l’ultima parte dell’esame prevede la verifica della capacità di comunicare in maniera efficace a livello orale in diversi contesti.

Nel caso della prima parte, ossia il Reading and Use of English, tra le prove che vengono somministrate ai candidati è possibile citare i test che prevedono di completare determinate frasi scegliendo, tra diverse opzioni, quella con il tempo verbale giusto. Un’altra alternativa da considerare quando si parla delle prove di Reading and Use of English del First Certificate è il testo al quale aggiungere preposizioni o avverbi.

Entrando nel vivo del numero di quesiti, facciamo presente che, nel caso del Reading and Use of English, si parla di 52 domande. La prova è divisa in 7 parti. La parentesi dedicata alla verifica della abilità di scrittura, invece, è divisa in due parti. La prova di ascolto, invece, prevede 30 domande e risulta divisa in 4 parti.

Elementi di valutazione

Interessante è soffermarsi anche sulla griglia di valutazione di un test di inglese ufficiale. Nel caso delle prove di Writing, gli esaminatori prendono in considerazione la ricchezza del contenuto, le abilità di comunicazione, così come l’organizzazione. Per quanto riguarda quest’ultimo punto, si tiene conto di aspetti come la divisione in paragrafi, per non parlare del modo in cui il singolo paragrafo viene introdotto (più varietà si mette in primo piano, meglio è).

Da non dimenticare quando si parla di griglia di valutazione della prova scritta del First Certificate of English è anche la ricchezza relativa al vocabolario. Gli esaminatori tengono conto, per esempio, dell’utilizzo di vocaboli poco comuni e della complessità dei costrutti grammaticali impiegati.