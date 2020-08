Poste Italiane, orario continuato per 10 uffici bresciani

(red.) Poste Italiane comunica che da oggi, lunedì 31 agosto, dieci uffici postali della provincia di Brescia sono tornati ad essere disponibili per i cittadini con orario continuato dal lunedì al venerdì, dalle 8.20 alle 19.05 (il sabato fino alle 12.35).

A Brescia sono di nuovo disponibili gli uffici postali di Brescia 4 in Via Ugo Foscolo 1/a e Brescia 6 in Via Lattanzio Gambara 12, che si aggiungono a quelli già attivi su doppio turno di Brescia Centro in Piazza Vittoria 1, Brescia 10 in Via Cipro 112 e Brescia 13 in Via Don Giacomo Vender 90.

In provincia, sempre da lunedì, l’apertura pomeridiana è stata ripristinata in altre otto sedi:

Breno Piazza Vittoria 6

Darfo Via Virgilio 29

Gardone V.T. Via Armando Diaz 1

Ghedi Via Dante 6

Gussago Via Paolo Richiedei 2

Lumezzane Via Martin Luther King 6

Palazzolo s/O Via Zanardelli 42

Rovato Via Ettore Spalenza 6