Noleggio a lungo termine: costi e benefici

(red.) Il noleggio a lungo termine rappresenta una vantaggiosissima soluzione che permette di utilizzare una vettura per un periodo di tempo stabilito senza pagare spese di gestione oppure di manutenzione. Un noleggio lungo termine senza anticipo rappresenta una soluzione vantaggiosa per tutti coloro che non intendono acquistare una propria vettura. Considerando che non è previsto un anticipo, non si devono pagare tasse aggiuntive oltre al canone mensile. Nell’articolo approfondiremo l’argomento e vedremo insieme quali sono i benefici e i costi da sostenere.



Noleggio a lungo termine: quali sono le spese da sostenere?

Solitamente un noleggio a lungo termine varia dai 24 mese ai 60 mesi. Invece i costi quali sono? I costi variano in base al modello di automobile, dalla casa produttrice e dal chilometraggio . Il costo solitamente viene valutato in base ad alcuni parametri. Vediamo di seguito quali sono:

Il prezzo dell’auto nuova sul mercato (il costo varia anche in base all’anno di immatricolazione della vettura);

Il valore che viene ipotizzato di rivendita dell’automobile;

Il chilometraggio che è stimato in 12 mesi ();

I servizi che sono inclusi nel noleggio (tali servizi vengono stabiliti prima della stipulazione del contratto).

Tali requisiti solitamente vengono applicati a qualsiasi vettura.



Caratteristiche delle automobili da noleggiare

Tutte le automobili disponibili per un noleggio a lungo termine sono assicurate, poiché è vietato circolare senza questa assicurazione. Oltre all’assicurazione RC auto è prevista nella quota del noleggio anche l’assicurazione per l’incendio e il furto.

Ma non sono solo queste le spese incluse del costo mensile di un noleggio. Abbiamo anche il bollo auto, l’abbonamento a servizi di traino, la copertura PAI (relativa ai danni subiti dal guidatore) e le spese di manutenzione ordinaria.

Un’altra spesa è il NLT, ovvero, il canone che viene stabilito alla firma del contratto, che varia in base al modello dell’auto e al periodo di tempo in cui viene utilizzata l’automobile.

Pagamento anticipato?

Solitamente chi scegli la formula di un noleggio a lungo termine non deve versare alcun anticipo, cosa che solitamente deve essere versata quando si fa un contratto di leasing. Inoltre non vi sono nemmeno gli oneri di chiusura.



Vantaggi di un noleggio auto a lungo termine

Anche se questa soluzione è nata per agevolare i professionisti con partita Iva, per le piccole e medie aziende, è indicata anche per i privati. Quest’ultimi, infatti, anche se non possono usufruire di alcuna detrazione fiscale, riescono ad ottenere notevoli risparmi.

Chi sceglie un noleggio di questo tipo non deve più occuparsi delle scadenze di bollo, dei costi di assicurazione, di interventi di manutenzione. Inoltre, servendosi dell’NLT è possibile anche cambiare la propria vettura dopo pochi mesi dal noleggio, scegliendo un modello più nuovo. Uno dei vantaggi principali consiste proprio nel poter guidare sempre auto nuove e in condizioni ottime.

Sei pronto per noleggiare la tua prima auto a lungo termine?