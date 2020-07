Auto nuova? Ci sono incentivi statali: Rottamazione 2020 ti dice come fare

(red.) Cambiare auto è sempre un momento delicato: dopo l’emozione della scelta, si fanno i conti con la realtà e a volte l’euforia per quella quattro ruote desiderata a lungo porta a decisioni precipitose che non soddisfano le reali necessità dell’automobilista. Per agevolare chi sta valutando l’acquisto di una nuova vettura, c’è Rottamazione 2020: il nuovo portale web di GrandiAuto.

Creato appositamente per guidare i futuri acquirenti nella scelta dell’auto più adatta alle loro esigenze, Rottamazione 2020 fornisce tutte le indicazioni necessarie per scoprire se si ha diritto alla rottamazione e qual è il prezzo migliore che si può ottenere. Dice inoltre quali modelli ricevono l’ecobonus e quanto ne ricevono.

Il Decreto Rilancio emesso a luglio di quest’anno dalla Commissione bilancio alla Camera ha infatti rafforzato l’ecobonus con l’introduzione di uno sconto destinato alle auto elettriche e alle ibride plug-in (le ibride con la spina). Per chi acquista questa tipologia di macchine, il bonus concesso dallo Stato arriva a 10 mila euro in caso di rottamazione se la concessionaria applica a sua volta uno sconto fino a 2 mila euro. Le novità riguardano anche i contributi per le Euro 6 benzina e Diesel con emissioni tra i 61 e i 110g/km di CO2.

In particolare, il nuovo emendamento accresce l’ecobonus per l’acquisto di auto elettriche con emissioni tra 0 e 20 g/km di CO2. L’incentivo complessivo passa infatti da 6 a 10 mila euro con rottamazione e da 2.500 a 6.500 senza rottamazione.

Non mancano agevolazioni fiscali per l’auto ibrida: grazie al bonus, per i veicoli tra i 21 e 60g/km di CO2 si passa dagli attuali 2.500 a 6.500 in caso di rottamazione e da 1.500 a 3.500 senza rottamazione.

Grandi novità riguardano soprattutto le auto termiche: 1.500 euro più altri 2.000 garantiti dal concessionario per chi acquista una nuova auto Euro 6 con emissioni tra 61 e 110 g/km di CO2 e un prezzo al netto dell’iva fino a 40.000 euro, con contestuale rottamazione di una vettura vecchia di almeno 10 anni. Finalmente anche le vetture benzina e diesel a basse emissioni sono state premiate!

Rottamazione 2020 sarà sempre al tuo fianco nella scelta dell’auto che sogni. Il sito informativo della concessionaria leader in Liguria e Piemonte saprà suggerirti i modelli più adatti alle tue esigenze: se un’auto termica Euro 6 di ultima generazione, una ibrida Plug-in oppure Full Elettric. Ti fornirà inoltre i presenti con più soluzioni di pagamento, dal classico finanziamento fino a innovative formule di noleggio per privati.

Puoi ricevere maggiori informazioni andando su rottamazione2020.it e compilare l’apposito form.