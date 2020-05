Fattura con regime forfettario: come funziona e cosa cambia nel 2020

(red.) Il regime forfettario è un regime fiscale semplificato a cui possono aderire i titolari partita Iva che abbiano conseguito nell’anno precedenti dei ricavi fino a 65mila euro.

Questo regime è caratterizzato dalla presenza di un’unica imposta sostitutiva del 15%, ridotta al 5% nei primi cinque anni di attività.

Il regime forfettario è caratterizzato da un particolare calcolo del reddito imponibile, differente dal calcolo effettuato con il regime ordinario, dove si sottraggono i costi effettivamente sostenuti dai ricavi.

Nel regime forfettario i costi sono determinati attraverso l’applicazione di un coefficiente di redditività ai ricavi, ovvero attraverso una percentuale che varia a seconda dell’attività svolta. Il codice ATECO è un codice alfanumerico assegnato ad un contribuente quando apre la partita Iva e specifica la tipologia di attività che si va a svolgere, attraverso questo codice cambia la percentuale del coefficiente di redditività.

Nel nuovo decreto fiscale 2020 sono state modificate nuovamente le disposizioni per il regime forfettario che contiene attualmente anche dei limiti previsti dall’ex regime dei minimi.

Tra le novità comprese nel nuovo decreto fiscale troviamo i limiti dei ricavi e dei compensi dei soggetti partita Iva con regime forfettario, aumentati fino a 65mila euro, l’applicazione della flat tax al 15% e del 5% in caso di startup.

Fattura elettronica in regime forfettario: come funziona

Una delle novità più importanti riguarda la fattura in regime forfettario, attualmente la fattura elettronica non è obbligatoria per tutti i contribuenti in regime forfettario ma solo con i forfettari con un fatturato annuale fino a 30mila euro per i redditi di lavoro dipendente o assimilati.

Lo Stato ha introdotto degli incentivi per tutti i forfettari che vogliono aderire alla fatturazione elettronica, in particolare l’incentivo riguarda la riduzione del termine di decadenza per gli avvisi di accertamento da 5 a 4 anni.

La fattura in regime forfettario prevede l’applicazione della marca da bollo pari a 2 euro, qualora l’importo della fattura sia superiore a 77,47 euro.

La fattura elettronica in regime forfettario si realizza come una comune fattura, indicando i dati identificativi del mittente e del destinatario e i dati inerenti le operazioni commerciali, in aggiunta è necessario inserire il codice #RF che sostituisce l’Iva ordinaria e aggiungere il bollo in fattura.