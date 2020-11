Il verde conta in una casa: come scegliere le sedie da giardino

(red.) Chi ha un giardino, oggi come oggi, è fortunatissimo. Per rendersene conto basta citare il periodo che stiamo vivendo che, per forza di cose, ci porta a trascorrere più tempo in casa. Nel momento in cui si possiede un giardino, è naturale informarsi su come arredarlo. Tra gli aspetti da considerare in questa sede, rientra il focus sulle sedie.

Quando ci si chiede come scegliere le sedie da giardino, si apre una parentesi estremamente ampia. I modelli – disponibili sia negli store fisici, sia facendo riferimento a e-commerce come Cosemigliori.it – sono infatti numerosi. Se sei alla ricerca del più adatto alle tue esigenze, nelle prossime righe puoi trovare alcuni consigli utili al proposito.



Sedie da giardino in legno: quando sceglierle

Anche il giardino deve essere arredato tenendo conto di uno stile. Le alternative possibili sono diverse. Nel momento in cui si ha intenzione di mettere in primo piano lo stile Shabby Chic, una buona idea può essere quella di mettere in primo piano sedie in legno dall’effetto decapato e, di riflesso, caratterizzate da una meravigliosa aria di vissuto.

Facciamo altresì presente che, quando si parla di sedie e di altri mobili in legno per il giardino, si inquadra anche un mood sostenibile. La prima immagine che viene in mente in questo caso è quella dei pallet. Ci si può dedicare al fai da te, ma anche acquistare sedie già complete.

Molto spesso, quando si parla delle sedie da giardino in legno ci si ferma un attimo pensando di non acquistarle per la paura di avere difficoltà nel pulirle. Per fortuna il problema può essere risolto orientandosi verso il legno composito, noto non solo per la facilità nella pulizia, ma anche per il fatto di non scheggiarsi.

Sedie da giardino in resina: ecco cosa sapere

Sono davvero numerosi i materiali da considerare quando si parla della sedia da giardino. Tra questi, è possibile citare la resina. La scelta di questo materiale è sempre più popolare e per diversi motivi. Il principale riguarda la possibilità, grazie alla stampa 3D, di mettere in primo piano un alto livello di personalizzazione.

Come scegliere le sedie quando si ha un giardino piccolo

Nel momento in cui si ha un giardino, non sempre si ha a che fare con spazi di grandi dimensioni. Cosa fare nel momento in cui il giardino è piccolo e si devono scegliere le sedie? Un consiglio molto utile al proposito prevede il fatto di focalizzarsi su sedie pieghevoli, che sono disponibili in commercio sia in legno, sia in metallo, sia in altri materiali.

Nel momento in cui si trova la sedia più adatta alle proprie esigenze, è opportuno anche capire come disporla. Nei casi in cui si ha poco spazio in giardino e non si ha intenzione di affollarlo eccessivamente, una buona idea può essere quella di dare vita a un meraviglioso angolo di relax lungo il lato più corto.

A ogni stile la sua sedia

Tornando un attimo allo stile del giardino, è importante ricordare che, a seconda della scelta, si possono selezionare sedie con determinate caratteristiche. Nel caso del giardino arredato in stile classico, ci si può focalizzare su sedie in vimini dalla forma particolarmente avvolgente.

Nel momento in cui ci si focalizza su uno stile più moderno, si può dare spazio a sedute scultoree di colori anche sgargianti. Tornando un attimo allo stile Shabby Chic, ricordiamo la bellezza delle sedie da giardino in ferro battuto. In questo caso, si ha a che fare con una soluzione estremamente versatile. Basta solo dipingerla o meno per dare un effetto più o meno tenue all’insieme visivo generale.

Concludiamo facendo presente che, una volta scelta la sedia, bisogna fare attenzione non solo a quella del tavolo, ma anche all’installazione di un’eventuale pavimentazione. Tra le alternative più utili troviamo il legno. Non bisogna però trascurare la possibilità di posizionare un tappeto da spazi outdoor.