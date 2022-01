Giovedì 6 gennaio al MoCa incontro concerto con Bruangel

(red.) L’Associazione Festa della Musica Brescia e Macof presentano, giovedì 6 gennaio 2022 alle ore 20.45 presso il Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture di via Moretto 78 a Brescia nell’ambito del progetto “10 ritratti di donne bresciane in musica” un incontro concerto con Bruangel. Ingresso 5 euro. I posti sono limitati a 25. Si consiglia di prenotare a questo link: https://mocalivemusica6gen.eventbrite.it. Super Greenpass obbligatorio.

Brunella Angela Mazzola, in arte Bruangel, è una cantante e una compositrice. A partire dal 1985 si esibisce live in Italia e all’estero in collaborazione con artisti di teatro, danza e quartetto d’archi, unendo innovazioni elettroniche e repertori di sonorità etniche. Si è esibita a New York, Lugano Jazz Festival, Roma Jazz Festival, A-Cappella International Contest, ottenendo un riconoscimento in Silver choir direction; presente anche al Novara Gospel Festival e all’Umbria Jazz; riceve il riconoscimento di Outstanding Musicianship all’Umbria Jazz Clinics.

Bruangel è presidente dell’Associazione Culturale “CantoStudio”, direttrice di coro ed insegnante di canto dal 1995. Laureata in Jazz, è anche appassionata ricercatrice dell’Healing Sound Practice (terapie integrative praticate attraverso l’emissione vocale). Il suo Ep “Rebirth Project” è uscito sulle piattaforme digitali l’11 settembre 2020.

Si tratta del quinto appuntamento di una serie di 10 incontri con musiciste / cantanti bresciane che presentano brani del loro repertorio e non solo. Fra i vari brani l’artista dialogherà con Laura Pescatori, autrice di “Femita – Femmine Rock Dello Stivale” e conduttrice ogni settimana di “Rebel Girls” sulle frequenze di Radio Onda D’Urto, Jean-Luc Stote, giornalista musicale e presidente dell’Associazione Festa della Musica Brescia, e il pubblico presente.

A ogni artista musicale è stata abbinata una fotografa bresciana, che realizzerà una serie di scatti con lo scopo di valorizzare le qualità e la personalità di entrambe. Da questi incontri nascerà un’iniziativa editoriale, un volume particolarmente curato in tiratura numerata e limitata a 100 copie con le foto scelte e testi che riassumeranno le chiacchierate degli incontri dal vivo, che verrà poi presentato a Mo.Ca il giorno della prossima festa della musica di Brescia, sabato 25 giugno 2022.