Giovedì sera al MoCa incontro concerto con Viviana Laffranchi

(red.) L’Associazione Festa della Musica Brescia e Macof presentano, giovedì 25 novembre 2021 alle ore 20.45 presso Mo.Ca – Centro per le Nuove Culture di via Moretto, 78 a Brescia nell’ambito del progetto “10 ritratti di donne bresciane in musica” un incontro concerto con Viviana Laffranchi. Ingresso 5 euro.

Viviana è un’artista presente nel panorama cantautorale bresciano da ormai molti anni. Scrive canzoni fin dall’infanzia ed esse diventano parte di numerosi progetti discografici del territorio.

Dal 2004 entra nel collettivo “Goi de cüntala” iniziando a scrivere canzoni proprie in dialetto bresciano. Nello stesso anno vince il “Top premier radio” (miglior brano radiofonico) su Rai Due, così come l’anno successivo, grazie al “Festival del Garda” e i suoi brani migliori vengono raccolti nel CD “Cose giuste e sbagliate”. 2011 finalista con il brano “Ös” ad Area Sanremo, si aggiudica l’inserimento del brano nella compilation “Terra di Musiche” prodotta dal MEI con Davide Van De Sfroos. Inizia poi la collaborazione con l’etichetta Multiforce, esce il CD “Denàcc ai öcc”

Negli anni successivi, Viviana studia, si esibisce e viene contattata per partecipare con i suoi brani a produzioni e iniziative musicali lombarde, affiancata da un team di esperti del settore. 2020/21 È in uscita il suo ultimo progetto musicale: “ Inconsapevole” (etichetta Multiforce). Registrato al MikorStudio di Castenedolo, sarà un album vecchio stile, registrato con strumenti veri, principalmente in lingua italiana, ma continuando anche la tradizione con alcuni brani in dialetto bresciano.

Dopo la pubblicazione del racconto “Basta un soffio di Vento”, fra i vincitori del concorso “Racconti bresciani”, è uscito il suo primo romanzo “Potresti essere tu” edito da Angolazioni. Viviana insegna all’Accademia Le Dissonanze di Vallesabbia e all’Accademia S. Carlo di Salò.

Ospite della serata la fotografa Valeria Marmaglio.

Fra i vari brani l’artista dialogherà, con Laura V. Pescatori, autrice di “Femita – Femmine Rock Dello Stivale” e conduttrice ogni settimana di “Rebel Girls” sulle frequenze di Radio Onda D’Urto, Jean-Luc Stote, giornalista musicale e presidente dell’Associazione Festa della Musica Brescia, e il pubblico presente.

Ad ogni artista musicale è stata abbinata una fotografa bresciana, che realizzerà una serie di scatti con lo scopo di valorizzare le qualità e la personalità di entrambe.

Da questi incontri nascerà un’iniziativa editoriale, un volume particolarmente curato in tiratura numerata e limitata a 100 copie con le foto scelte e testi che riassumeranno le chiacchierate degli incontri dal vivo, che verrà poi presentato a Mo.Ca il giorno della prossima festa della musica di Brescia il sabato 18 giugno 2022.