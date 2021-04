Musica e web, da giovedì 22 va in onda StereOttava

(red.) Una nuova serie web che coinvolge ospiti provenienti dal mondo musicale, giornalistico, televisivo e culturale bresciano. In ogni puntata l’ospite si racconta attraverso 8 canzoni legate alla propria vita, in una manciata di minuti. La serie – informa una nota dell’Istituto artistico musicale L’Ottava – verrà pubblicata con palinsesto regolare sui canali web dell’Ottava a partire da giovedì 22 aprile, inizialmente quindicinale, per poi prendere cadenza settimanale. Lo scopo è quello di raccontare, anche se con i tempi ormai “short” del mondo web, ospiti famosi attraverso una prospettiva diversa, cosa che solo la musica è in grado di fare. Emergono di volta in volta apparenti paradossi, sorrisi e sorprese.

L’elemento distintivo importante: una canzone presentata dall’ospite, a sorpresa, verrà suonata dal vivo e inserita nella puntata. Potrà essere l’ospite stesso, se proviene dal mondo della musica, oppure, di volta in volta, una formazione sempre diversa proveniente dal mondo degli allievi e insegnanti dell’Ottava.

Da dove nasce

La caratteristica principale dell’Ottava – spiega la nota dell’associazione – è sempre stata quella di fare in modo che ogni allievo potesse mettersi alla prova, ponendo in pratica il frutto delle ore di lezione in aula.

Un palco, una serie di progetti a cui dare vita, un pubblico: lo sforzo creativo e produttivo dell’Ottava negli anni ha sviluppato tutti questi elementi per favorire l’incontro, per lo scambio, per la crescita. Senza dimenticare il confronto diretto e senza filtro con personalità dal mondo della musica, della cultura e dello sport, a stretto contatto con allievi di tutti i livelli.

Poi i cambi di colore, lezioni in presenza, poi a distanza, le energie concentrate soprattutto in questioni di sicurezza, lettura decreti e attenzioni a cui l’Ottava ha sempre tenuto molto. Le aule e la sala grande dell’Ottava sempre vuote. I ragazzi soprattutto i più giovani, ogni giorno sempre più demotivati.

Ad un certo punto quindi si è resa necessaria una reazione: è stata creata una vera e propria task force guidata da due giovani ragazze da sempre legate all’Ottava, unita all’esperienza dei soci storici dell’associazione e allo sguardo di un artista affermato.

Così è nata StereOttava

Il nome è stato preso dal vecchio supporto anni ’80 con cassette enormi. Jury Magliolo, esponente della scena musicale bresciana e amico dell’Ottava, lo ha preso in prestito dal papà Beppe per farne il simbolo e la sigla, curata da lui.

Alice Cherubini e Chiara Leonardi, due vulcani di idee con grandi capacità organizzative e con entrambi i piedi nel mondo contemporaneo del web, hanno scritto il soggetto e dettato i tempi. I membri storici dell’Ottava hanno provveduto a coinvolgere gli allievi e gli insegnanti e hanno creato un vero e proprio studio di ripresa, con telecamere motorizzate, regia audio e video.

Gli ospiti

Ogni volta sarà una sorpresa: è un work in progress e continuano ad esserci molti nomi importanti in fase di registrazione. Una piccola anticipazione: nomi storici della scena musicale ma anche giovani emergenti, organizzatori di concerti oceanici, giornalisti da sempre legati alla musica, attori, tra questi: Adolfo Galli, Diego Spagnoli, Jury, Lorenzo Kaufman, Roberto Capo, Giuseppina Turra, Fabio Larovere, Rosario Rampulla, Enrico Danesi, GianPaolo Laffranchi “Joao”, Ambramarie, Charlie e Piergiorgio Cinelli e Alle B. Goode, che sarà protagonista della prima puntata.