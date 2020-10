Andrea Casta: il violinista elettronico ambassador di Visit Brescia

(red.) Il violinista bresciano dall’archetto luminoso e globetrotter internazionale, Andrea Casta, è tra gli Ambassador del progetto, promosso da Visit Brescia “Brescia – La provincia dei tesori”, campagna avviata nel mese di settembre che punta alla valorizzazione del turismo culturale in provincia di Brescia, invitando gli abitanti del territorio e quelli delle città limitrofe (Bergamo, Verona, Mantova, Cremona) a (ri)scoprire alcuni dei numerosi siti d’interesse storico e culturale che rappresentano una ricchezza per l’intera provincia.

Il progetto vede la collaborazione di alcuni brand ambassador d’eccezione, impegnati in prima persona a raccontare bellezze e tesori situati lungo le direttrici che collegano la città alla provincia.

Dopo il “maestro dei pasticceri” Iginio Massari, il campione olimpico Andrea Cassarà, il direttore di National G

eographic Marco Cattaneo, l’attrice Camilla Filippi, Andrea Casta è il prossimo “ambasciatore”: grazie al suo archetto luminoso e il suo stile contaminato ha già girato il mondo, ma quando la sua città natale chiama non rinuncia mai a spendersi per la sua terra.

Casta anche durante il lockdown è stato molto attivo e protagonista di eventi solidali in streaming e dal vivo che, nonostante si siano svolti a Roma, sua città “adottiva”, hanno ottenuto grande riscontro mediatico e sui social network.

Vasta geograficamente e variegata nella sua offerta culturale, la provincia di Brescia vanta siti e testimonianze di notevole rilevanza storico-artistica e afferenti a diverse epoche: un patrimonio cospicuo, da anni oggetto di un costante processo di valorizzazione da parte di enti e istituzioni locali deputati alla promo-commercializzazione turistica, che di recente ha trovato ulteriore riscontro del proprio valore grazie all’investitura della Leonessa d’Italia a Capitale Italiana della Cultura 2023, a fianco della vicina Bergamo.

Sulla scorta di tale prestigioso riconoscimento, ma anche per favorire l’incremento di quel turismo di prossimità venuto alla ribalta delle cronache nel periodo seguito al lockdown, Visit Brescia ha lanciato la campagna promozionale multicanale che punta alla valorizzazione del vasto patrimonio culturale della provincia.

A questa platea nazionale adesso Andrea vuole raccontare i “tesori” di Brescia, appuntamento su tutti i canali social di Visit Brescia e di Andrea Casta da mercoledì 30 settembre a sabato 2 ottobre.