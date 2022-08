The Zen Circus in concerto sabato al lago di Valbiolo (Passo Tonale)

Passo del Tonale. Sabato 20 agosto alle ore 15 per il quarto appuntamento del «Water Music Festival», sul palco allestito a 2.050

metri di quota sopra l’acqua del lago di Valbiolo, al Passo Tonale, è in programma un concerto di The Zen Circus, gruppo di rock italiano fondato nel 1994 a Pisa e composto da Andrea Appino, Karim Qqru, Massimiliano «Ufo» Schiavelli e Francesco Pellegrini. I biglietti sono disponibili in prevendita su TicketOne a 9,50 euro.

La lunghissima carriera di The Zen Circus conta 11 album, una raccolta, un EP, una partecipazione in gara tra i big a Sanremo 2019.

Il lago di Valbiolo si raggiunge a piedi, con una camminata di circa 30 minuti dal parcheggio della seggiovia Valbiolo su strada in parte asfaltata e in parte sterrata, sul versante trentino del Passo.