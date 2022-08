Alla Festa della Radio domenica metal con Angelus Apatrida, In.Si.Dia ed Helikon

Brescia. Domenica Metal per la Festa di Radio Onda d’Urto in corso nell’area di via Serenissima. Sul palco tre band con il meglio della scena thrash metal europea, italiana e locale: Angelus Apatrida, In.Si.Dia ed Helikon. Apertura dei cancelli alle ore 19.00. Ingresso a sottoscrizione per Radio Onda d’Urto: 5 euro a partire dalle ore 20.00.

Angelus Apatrida (nella foto), storica thrash metal spagnola in azione dal 2000, arriva per la prima volta alla Festa con il suo suono carico di rabbia e riflessioni sociali, per una delle band europee da sempre più apprezzate nella scena metal e hard rock. A Brescia arrivano per presentare l’ultimo e settimo lavoro in studio, chiamato proprio “Angelus Apatrida”, uscito a fine 2021. Un lavoro anticipato dal singolo “Indoctrinate”, subito arrivato al primo posto delle classifiche continentali del genere: una vera e propria mazzata sonora, accompagnata da un mix di tutti i sentimenti provati durante la pandemia, arrivando poi a toccare temi come il rischio di derive verso fascismo, omofobia, razzismo e simili.

Spiega Guillermo Izquierdo, voce e chitarra della band: “Ci piace scrivere e suonare canzoni dirette, che rispecchino le nostre radici; e se si tratta di voci orecchiabili, assoli folli e cori cantabili, ancora meglio. Nell’ultimo lavoro, nato dentro il lockdown mentre pensavamo invece di festeggiare i 20 anni di carriera, si trovano le nostre influenze più grezze in ogni parte: heavy metal, hardcore classico, crossover e puro thrash metal”.

Aggiunge Davish Alvarez, prima chitarra: “Abbiamo cercato di catturare la ferocia della musica e la crudezza dei testi e di metterli insieme. Le nostre canzoni sono a volte piene di esperienze personali e lasciano uscire i sentimenti che usiamo per incanalare le nostre paure e i nostri fantasmi più profondi. E come possiamo vedere nei film e nelle serie TV, pensiamo che sia necessario normalizzarlo e mostrare con naturalezza situazioni difficili che tutti vediamo e soffriamo nella vita reale. Tutti meritiamo di vivere con dignità e, quando arriverà il momento, tutti meritiamo di morire in modo dignitoso”.

In apertura due storiche band bresciane di heavy metal, gli In.Si.Dia, seminale band bresciana nata nel 1987, scioltasi dieci anni dopo e poi ritornata in scena nel biennio 2011-2013 e gli Helikon, esplosi a livello italiano con l’album “Myth and Legend“ e ora pronti in autunno al secondo album, dopo l’inserimento in pianta stabile del chitarrista Gaetano Avanzato a fianco dello storico fondatore e chitarrista, Dave Piazza, al batterista Edoardo Scanzi e alla voce inconfondibile di Jack Merigo.

Gli altri appuntamenti di domenica sera:

SPAZIO DIBATTITI h 19.30 “Cadono tutti i re del mondo” (Elementi Kairos). Presentazione del libro e reading con l’autore Alessandro ‘Sante’ Meo.

TENDA BLU h 23.45 Fierce (metal), a seguire DJ set by Darth Fede (dance90).

PATCHANKA h 23.45 DJ set La Patchanka! by Mekis (Patchanka).

SPAZIO CHIRINGUITO – FIASKA h 23.45 DJ set Dancehall Madness (reggae/dancehall).

LIBRERIA DEL GATTO NERO h 19.30 Presentiamo “Le donne del folk. Cantare gli ultimi” (Interno4, 2021) e “Femita” (Underground, 2020) con le autrici Chiara Ferrari e Laura Pescatori, conduttrice per Radio Onda d’Urto della trasmissione “Rebel Girl”.

SIAMO GATTI – SPAZIO BAMBIN* h 21.00 Laboratorio di scienza: pazze, scoppiettanti e frizzanti le reazioni chimico-fisiche con Francesca di Siamo Gatti.