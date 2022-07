Il ritorno di Ornella Vanoni, tutto esaurito al Vittoriale

Gardone Riviera. Tutto esaurito per il ritorno in scena di Ornella Vanoni, protagonista all’Anfiteatro del Vittoriale di Gardone Riviera di un evento unico per il Festival della Bellezza venerdì 5 agosto (alle ore 21.15): Come un attimo senza fine, un appassionante racconto che unisce canzone, teatro, musica, poesia attraverso la straordinaria storia della Signora della canzone. Nel connubio con grandi artisti come Strehler, Pratt, Pasolini, Paoli, De Moraes, un percorso esistenziale attraversato con intelligenza, ironia, eleganza, carisma.

In dialogo artistico con lei Massimiliano Finazzer Flory; al pianoforte, ad accompagnarla nell’esecuzione di alcuni suoi capolavori, Fabio Valdemarin. L’appuntamento, con riferimento al prestigioso scenario del Vittoriale, avrà come filo conduttore la poesia e la bellezza.

Il Vittoriale si conferma palcoscenico d’elezione del “Festival della Bellezza”. Concepito intorno all’idea di “arte nell’arte”, in cui il pathos di spettacoli e riflessioni si fonde con quello degli scenari, il Festival nell’edizione 2022 propone 35 appuntamenti da giugno a ottobre in luoghi simbolo dell’arte e della cultura italiana, dal V secolo a.C. (Tempio di Segesta) alla seconda metà del Novecento (Cretto di Burri), passando per città d’arte come Roma e Firenze, opere epocali come l’Ultima Cena di Leonardo e gioielli del patrimonio Unesco di Veneto e Lombardia come il Teatro Olimpico di Vicenza, il Teatro Romano di Verona, il Palazzo della Ragione di Padova, il Teatro Bibiena di Mantova. Il Lago di Garda è tra i luoghi principali: oltre all’appuntamento al Vittoriale, sono previsti eventi a Villa Guarienti di Brenzone a Garda, alle Grotte di Catullo a Sirmione e all’Isola del Garda.