Un sabato diverso, la città applaude la Festa dell’Opera

Brescia. “Dall’alba alla mezzanotte lasciati rapire dal fascino dell’Opera” era stata la richiesta-auspicio degli organizzatori della Festa dell’Opera rivolta alla città di Brescia, la parola d’ordine diffusa nelle presentazioni, nei comunicati e nelle pagine di pubblicità apparse sui quotidiani locali di carta. E così è stato.

Infatti la manifestazione – iniziata alle 5,30 di sabato nel chiostro del Museo Diocesano in via Gasparo da Salò per concludersi dopo la mezzanotte in piazza del Foro – ha stupito e interessato i bresciani e i numerosi turisti presenti in città.

Tutto merito delle decine di rappresentazioni e performance – anche a sorpresa – diffuse nei teatri, nelle piazze, ma anche in molti angoli della città non deputati alla musica, dagli oltre 40 appuntamenti, accolti da un pubblico numeroso e, soprattutto, attento e incuriosito.

In questa pagina vi mostriamo alcuni degli scatti di Christian Penocchio.